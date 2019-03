Nowe usługi od Apple

W tym artykule przeczytasz o wszystkich nowych usługach, jakie Apple zaprezentowało podczas Special Event 25 marca 2019 roku.

Konferencja rozpoczęła się o 10 czasu lokalnego w Cupertino (18:00 czasu w Polsce) od przywołania sławnej reklamy Macintosh'a wyemitowanej podczas Super Bowl w 1984 roku. Była ona inspirowana powieścią Orwella pt. Rok 1984. Później pokazano inne nowsze urządzenia Apple m. in. iPhone'a, usług Siri oraz Apple Pay.

Dzisiejsze wydarzenie skupione jest na usługach, a nie produktach.

Tim Cook rozpoczął od wyjaśnienia terminu "serwis" i przedstawienia Apple Pay oraz Siri. Pokazano również, że iCloud to usługa, która składa się z wielu mniejszych aplikacji i serwisów. Tak samo jak w przypadku konta Google. Główne założenia Apple to prostota w użyciu, skupienie na detalach oraz zapewnienie prywatności i bezpieczeństwa. Apple przedstawia swoje usługi jako możliwe do personalizacji i dzielenia się w rodzinie.

Apple News+

Pierwszym omawianym produktem jest Apple News. Firma chwali się, że ich aplikacja jest najpopularniejszym agregatorem wiadomości na świecie. Nowością jest wprowadzenie obsługi magazynów i czasopism do Apple News takich, jak Time, Vogue, People, National Geographics, Popular Science, Billboard, The New Yorker, Sports Illustrated, Fortune. Usługa nazwana została Apple News+. Usługa wspiera obecnie ponad 300 magazynów z różnych dziedzin takich jak lifestyle, zdrowie oraz polityka.

National Geographics w Apple News+

Aplikacja bazując na naszej aktywności proponuje inne magazyny i czasopisma, które będą powiązane z naszymi zainteresowaniami. Okładki mogą być animowane podobnie, jak sama treść artykułu. Na zrzutach ekranu prezentowanych na konferencji wygląda to bardzo estetycznie. Aplikacja posiada interfejs dostosowany do telefonu oraz tabletu.

Apple News+ na iPad Pro

Na każdym kroku podkreślana jest personalizacja dla każdego użytkownika na podstawie tego, czym się interesuje. Apple nie pozwala na śledzenie użytkownika i zapobiega wyświetlaniu reklam. Nawiązano także współpracę z Wall Street Journal i Los Angeles Times.

Koszt subskrypcji to 9,99 dolarów miesięcznie. Możliwe jest dzielenie się subskrypcją z rodziną bez dodatkowych opłat. Dostępność od dziś. Należy zainstalować aktualizację do iOS i macOS. Pierwszy miesiąc jest darmowy.

Niestety Apple News+ nie będzie dostępne w Polsce. Od dziś mogą korzystać z niej użytkownicy z USA i Kanady. W przyszłości usługa zostanie udostępniona w Angli.

Apple Pay

Apple Pay ma zastąpić portfel. Wg. Apple jest to najbezpieczniejsza forma płatności. Od początku 2019 roku zarejestrowano 10 bilionów transakcji. W Polsce 95 % terminali obsługuje Apple Pay. W USA jest to jedynie 70 %. Apple Pay będzie zintegrowane z biletem komunikacji miejskiej. Na początku tylko w Portland.

Apple Card

Apple Card zostało stworzone do iPhone'a. Wprowadza nowy poziom bezpieczeństwa. Rejestracja w Apple Pay. Możliwość użycia na całym świecie. Można komunikować się z Apple Card za pomocą wiadomości, Podobnie jak w przypadku Asystenta Google. Nie wiadomo, czy można komunikować się po Polsku. Apple Card ma ułatwić odczytywanie billingów. Za pomocą sztucznej inteligencji baza miejsc, gdzie płacimy stale się powiększa. Wydatki sortowane są w kategoriach. Możemy je filtrować po tygodniu lub miesiącu. Wprowadzono Daily Cash, które jest programem lojalnościowym. Za każdą płatność przy pomocy Apple Card firma zwracać będzie część wydatków. Rozliczanie w systemie 24 godzinnym. Zwrot wynosi 2 procent transakcji. W przypadku płatności w Apple Store lub App Store zwrot wynosi 3 procent. Nie ma żadnych limitów dotyczących zwrotów.

Brak żadnych dodatkowych i ukrytych opłat za korzystanie z usługi. Partnerem Apple Card jest Golden Sachs. Karta wydawana jest przez Master Card. Każda płatność jest uwierzytelniana za pomocą Touch ID lub Face ID. Apple nie kolekcjonuje informacji co, gdzie i za ile kupimy na własny użytek i nie przekazuje ich firmom marketingowym.

W przypadku, gdy Apple Pay nie jest dostępne możemy zamówić fizyczną kartę płatniczą. Karta wykonana jest z tytanu. Na karcie nie ma numeru karty, ani CVV. brakuje także podpisu i daty wygaśnięcia. Wszystkie te informacje znajdują się w aplikacji Apple Pay. W przypadku korzystania z fizycznej karty dostajemy 1 procent zwrotu. Karta dostępna będzie w wakacje. Nie podano informacji odnośnie dostępności na danych rynkach.

App Store

Apple chwali się testowaniem każdej aplikacji przed jej umieszczeniem w App Store. Sklep z aplikacjami jest najpopularniejsza platformą z grami na świecie. 1 bilion gier zostało pobranych z App Store. Przypomniano podział na aplikacje bezpłatne, freemium i płatne. Apple współpracowało z dużymi studiami produkującymi gry w celu utworzenia Apple Arcade.

Apple Arcade jest pierwszym serwisem subskrybcji gier na urządzenia mobilne. Funkcjonować będzie podobnie jak Xbox Game Pass.

Apple Arcade umożliwi korzystanie z ponad 100 nowych ekskluzywnych gier, które nie będą dostępne nigdzie indziej. Usługa zintegrowana jest z App Store i posiada swoją własną zakładkę. Do usługi stale dodawane będą nowe gry. Kompatybilność obejmuje iPhone'a, iPad'a, Mac'a oraz Apple TV. Możliwe jest granie bez dostępu do sieci. Brak reklam i dodatkowych opłat. Dostosowany do ograniczeń czasu grania dla dzieci. Podobnie jak inne usługi Arcade nie śledzi użytkownika. Również w tym przypadku możemy udostępnić usługę rodzinie bez dodatkowych opłat.

Dostępność na jesieni w 150 krajach. Ceny podane zostaną w przyszłości.

TV

Apple prezentuje zupełnie nową aplikację Apple TV. Integracja między innymi z Hulu i PlayStation Vue. Płatność tylko za kanały, które oglądamy. Brak reklam, możliwość pobrania do pamięci urządzenia. Współdzielenie z rodziną.

Apple wprowadza kanały. Apple TV ma integrować to co oglądamy w telewizji, usługach VOD i w internecie. Dodatkowo ma ułatwić wyszukiwanie materiałów, które nas interesują. Aby wyszukać, film który chcemy obejrzeć możemy wykorzystać Siri.

Nowy interfejs jest łudząco podobny do tego, co oferuje nam Netflix na telewizorach i konsolach. Podobnie, jak w przypadku Netflix możemy pominąć wstęp do serialu/filmu i od razu cieszyć się akcją.

Dostępność od maja poprzez aktualizację oprogramowania. Nowością dostępność aplikacji Apple TV na komputery Mac, ale dopiero na jesieni. Aplikacja Apple TV będzie także dostępna na telewizorach.

Dostępność w ponad 100 krajach na całym świecie.

Apple TV+

Na scenie pojawiła się również Jennifer Aniston. Apple TV+ to projekt, który rozwijać będzie wiele programów dostępnych tylko w tej usłudze. Między innymi poranny program prowadzony między innymi przez Aniston. Apple TV+ to nawa usługa strumieniowa. Firma chwali się, że zebrała do współpracy najlepszych artystów.

Apple TV+ zintegrowane jest w aplikacji Apple TV. Dostępne będzie od jesieni tego roku w ponad 100 krajach. Brak reklam w serwisie. Więcej szczegółów poznamy później. Na samym końcu konferencji na scenie pojawiła się Oprah Winfrey.

Mimo wielu nowości, jakie Apple zaprezentowało czujemy, pewien niedosyt związany z ich dostępnością. Większość dzisiaj zaprezentowanych funkcji nie będzie dostępna w Polsce nawet w języku angielskim. Zgodnie z wcześniejszymi oczekiwaniami firma niezaprezentowała żadnych nowych urządzeń.