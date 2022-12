Nowe wydanie Firefoxa to wydajna współpraca z Windows 11

Mozilla opublikowała najnowszą edycję swojej przeglądarki. Jest kilka praktycznych nowości.

Mozilla Foundation nie ma raczej powodów do zadowolenia, ponieważ Firefox wciąż traci do Edge i Chrome. O ile Chrome jest poza konkurencją, o tyle Edge zrzuciło Firefoxa z pozycji wicelidera. Czy nowe rzeczy sprawią, że powróci on na drugą pozycję na rynku? Edycja 108 ukazała się dzisiaj i znajdziemy tu:

wsparcie dla trybu wydajności Windows 11 - zastosowane mechanizmy mają pozytywny wpływ na wykorzystanie energii i zasobów;

- zastosowane mechanizmy mają pozytywny wpływ na wykorzystanie energii i zasobów; nowy skrót do menadżera procesów - poprzez naciśniecie skrótu klawiaturowego Shift + Esc możesz zobaczyć wszystkie otwarte karty oraz ile zużywają pamięci;

+ możesz zobaczyć wszystkie otwarte karty oraz ile zużywają pamięci; wsparcie dla ICCv4 - jest to obsługa profili ICCv4

- jest to obsługa profili ICCv4 usprawnienie obsługi plików PDF - dotyczy to zarówno ich wyświetlania, jak i drukowania ze strony;

usprawnienie importu JavaScript;

dodanie wsparcia dla WebMIDI API.

Jeśli używasz Firefoxa, zaktualizujesz go wchodząc w zakładkę Pomoc, a następnie O programie Firefox. Aktualizacja zajmuje około minuty.

