Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Ze względu na zaostrzającą się pandemię koronawirusa, Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenia. Dowiedz się, jakie są nowe przepisy.

Nowe zasady bezpieczeństwa kładą nacisk przede wszystkim na ograniczenie możliwości przemieszczania się, co ma posłużyć redukcji ryzyka rozprzestrzeniania koronawirusa oraz zarażenia się nim. Wprowadzone wytyczne będą obowiązywać do 11 kwietnia (lub wcześniejszego odwołania), a główna zasada to obowiązek pozostania w domu poza trzema sytuacjami:

dojazd do pracy - osoby, które w celu wykonywania pracy muszą się przemieszczać, prowadzą gospodarstwo rolne lub własną firmę, mogą podróżować do miejsca pracy oraz przemieszczać się, jeśli wymaga tego działalność zawodowa (np. udać do hurtowni czy miejsca świadczenia usług)

sprawy niezbędne do życia codziennego - obejmuje to zarówno wyjście w domu w celu zrobienia zakupów, jak i wizyty u lekarza lub w celu opieki nad inną osobą, ponadto właściciele czworonogów mogą wyprowadzać swoich podopiecznych

wolontariat - brak zakazu przemieszcza dotyczy osób aktywnie działających w walce z Covid-19 oraz pomagającym osobom chorym, w tym przebywającym na kwarantannie

Pojawia się także jeden wyjątek - mogą przemieszczać się osoby zmierzające na wydarzenia religijne. Nowy przepis mówi, że w samym wydarzeniu nie może uczestniczyć więcej, niż 5 osób (nie licząc kapłanów).

W każdej sytuacji przemieszczanie się jest dopuszczalne tylko we dwie osoby - nie dotyczy to jednak rodzin z dziećmi.

Nowe wytyczne ograniczają ilość pasażerów komunikacji miejskiej do 50% stanu miejsc siedzących, a więc gdy mamy w autobusie 70 miejsc, może jechać nim góra 35 osób. W zakładach pracy nie ma limitu osób przebywających w jednym miejscu, jednak muszą być zachowane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące zachowania odległości pomiędzy osobami oraz związanymi ze środkami dezynfekcji.

Utrzymana została obowiązkowa, 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Źródło: gov.pl