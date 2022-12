Nowoczesna kuchnia – oto, jakie sprzęty po prostu musisz w niej mieć

Oto sprzęty, które w kuchni zrobią za ciebie praktycznie wszystko. Jeśli lubisz wygodne, dobrze przemyślane rozwiązania – po prostu musisz mieć te urządzenia w swoim domu!

Oto przepis na kuchnię, z której nie chce się wychodzić? Nowoczesne, bardzo funkcjonalne sprzęty, które z pewnością zaskoczą cię swoim działaniem. Kuchnia „smart” to nie tylko oszczędność miejsca i czasu, ale i przyjemność z przyrządzania smacznych, pełnowartościowych posiłków. Gotowanie z wykorzystaniem dobrze przemyślanych urządzeń nie stanowi żadnego problemu nawet dla osób, które nie lubią spędzać zbyt długiego czasu w kuchni.

Co warto mieć w nowoczesnej kuchni?

Co sprawia, że kuchnia zasługuje na miano nowoczesnej? Dawniej gotowanie wymagało dużego wysiłku. Na przyrządzanie potraw trzeba było poświęcić sporo czasu. Wówczas synonimem nowoczesności było posiadanie miksera lub sokowirówki bądź ekspresu do kawy. Dziś wiele z używanych dawniej sprzętów odchodzi do lamusa, a na ich miejscu pojawiają się nowe wielofunkcyjne urządzenia rodem z filmów o przyszłości. Dotykowe ekrany, zdalne sterowanie i łączenie możliwości różnych sprzętów w jednym niewielkim urządzeniu ułatwiają nasze życie w XXI w.

Kompletując urządzenia kuchenne warto więc postawić na te dobrze przemyślane, bardzo funkcjonalne modele. Dzięki nim gotowanie będzie naprawdę przyjemne, proste i szybkie. Dziś wiele urządzeń, dzięki funkcji Wi-Fi, możemy połączyć ze smartfonem lub tabletem. Tym sposobem zyskujemy dostęp do aplikacji mobilnej, a tym samym – możemy w pełni korzystać z oferowanych przez dany sprzęt możliwości. Warto mieć na względzie, że niejednokrotnie bez aplikacji zakres dostępnych dla użytkownika funkcji jest bardzo okrojony.

Jednak funkcja Wi-Fi to niejedyna cecha wyróżniająca nowoczesne sprzęty. Na to miano z całą pewnością zasługują bowiem też urządzenia multifunkcyjne, które potrafią zaoferować użytkownikowi niemal automatyczne działanie. W dzisiejszych czasach, szczególnie w dużych, bardzo zaludnionych miastach, zamieszkujemy niewielkie przestrzenie. Kuchnie bywają zredukowane jedynie do aneksu kuchennego, a miejsca w szafkach czy na blacie jest wówczas jak na lekarstwo – o sprzętach idealnych do najmniejszych kuchni pisałam w tym artykule. Urządzenia łączące w sobie funkcje różnych sprzętów są więc na wagę złota i zdecydowanie zasługują na miano nowoczesnych.

Poniżej prezentuję moje typy urządzeń, które chętnie wybrałabym do mojej kuchni, by uczynić ją bardziej nowoczesną. Gwarantuję, że ich funkcje i możliwości nieraz cię zaskoczą!

Jeśli natomiast chcesz dowiedzieć się, jak wznieść sprzątanie na wyższy, bardziej nowoczesny poziom, koniecznie zajrzyj do tego artykułu.

Fot. Pexels/Charlotte May

Multicooker Tefal Cook4me Touch Wi-Fi CY9128

Zacznijmy od tego, że jest to urządzenie w pełni zasługujące na miano „smart”. Dzięki funkcji Wi-Fi ten nowoczesny garnek może połączyć się z twoim smartfonem. Zyskujesz wówczas dostęp do aplikacji mobilnej, w której znajdziesz wgraną bazę 500 przepisów, spośród których az setkę przyrządzisz w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

Urządzenie zaoferuje ci gotowanie pod ciśnieniem, które znacznie skraca czas potrzebny na przygotowanie wielu dań. Producent zapewnia, że np. bigos będzie gotowy w ciągu 30 minut, a powidła śliwkowe – nawet szybciej. Obsługa tego sprzętu odbywa się za pomocą dotykowego ekranu, przy pomocy którego można np. wyszukać pomysł na danie poprzez wpisanie nazwy składnika, który ma się aktualnie w lodówce. Interaktywny ekran przeprowadzi nas przez każdy przepis krok po kroku. Do dyspozycji użytkownika jest aż 12 programów automatycznych, a dodatkowo urządzenie może być wykorzystywane w roli frytkownicy beztłuszczowej.

Robot Bosch MUM58259

Oto sprzęt, który dzielnie pracuje na miano prawdziwie wielofunkcyjnego. Potrafi m.in. zetrzeć ziemniaki, zmielić mięso, ubić pianę, zagnieść ciasto, zmiksować, rozdrobnić, wymieszać, zetrzeć na wiórki, wycisnąć sok i pokroić warzywa na plastry.

Co więcej, zestaw podstawowy można rozbudować o dodatkowe przystawki, jak np. pakiet VeggieLove (zawierający rozdrabniacz, trzy standardowe tarcze oraz dodatkowo tarczę do krojenia warzyw na sposób azjatycki i tarczę do tarcia ziemniaków), pakiet PastaPassion (przeznaczony do makaronu), TastyMoments (znajdziesz w nim 2 rodzaje noży do cięcia i rozdrabniania twardych i miękkich produktów, blender do koktajli ToGo oraz 3 szklane pojemniki z pokrywkami ułatwiającymi przechowywanie), przystawkę do lodów czy przystawkę Cube Cutter (przeznaczoną do krojenia w równą kostkę). Robot został wyposażony w innowacyjny planetarny system mieszania w aż trzech kierunkach. W zestawie znajdziesz 3 różne końcówki: do zagniatania ciężkich ciast, do mieszania lekkich ciast i do ubijania, np. śmietany, białek i masy na biszkopt. Producent, w trosce o wygodę, zadbał też o EasyArm Lift, czyli unoszone wygodnie ramię.

Frytownica beztłuszczowa Philips Ovi Smart XXL HD9867/90

Kolejne urządzenie, które z czystym sumieniem można nazwać „smart”. Dzięki możliwości sparowania ze smartfonem użytkownik zyskuje dostęp do aplikacji NutriU, w której do dyspozycji użytkownika jest wiele przydatnych przepisów.

Urządzenie potrafi piec, smażyć i grillować, dzięki czemu możemy przygotować smaczne, pełnowartościowe posiłki. W dodatku o aż 1,5x szybciej niż tradycyjnie, w piekarniku. W tej frytownicy zastosowano technologię Rapid Air, która umożliwia ograniczenie użycia oleju o nawet 90%. Producent zadbał też o funkcję Fat Removal, która ma za zadanie usuwanie z potraw nawet 50% tłuszczów nasyconych. Dzięki zastosowanej tu technologii Smart Sensing airfryer ma automatycznie dostosowywać oraz monitorować czas i temperaturę przygotowania najbardziej popularnych dań.

Tefal Snack Collection SW852D12

To stanowczo najnowocześniejsza gofrownica, jaka jest dziś dostępna na rynku. Choć przyznać trzeba, że pojęcie „gofrownica” jest w tym przypadku stanowczo zbyt wąskie. To urządzenie łączy w sobie funkcje grilla, opiekacza, potrafi wypiekać donuty, bajgle, smażyć tosty francuskie lub pankejki i piec ciasteczka.

Swoją wielofunkcyjność sprzęt ten zawdzięcza kolekcji płytek wymiennych. Zostały one zapakowane w praktyczne pudełka. Poszczególne płytki można kupować osobno, a stopniowo zebrać całą kolekcję. Do wyboru jest kilkanaście różnych wzorów.

Ekspres Siemens EQ.700 TP703R09

W tym zestawieniu nie mogło oczywiście zabraknąć również automatycznego ekspresu do kawy. Szczególnie, że nie jest to zwyczajny sprzęt, jakich wiele na rynku. Ten model to maszyna, która w pełni automatycznie przygotuje twoją ulubioną kawę. Jedyne, co musisz zrobić, to uzupełnić wodę oraz ziarna i wybrać preferowany napój. I oczywiście podłączyć urządzenie do prądu. Co więcej, urządzenie łączy się ze smartfonem lub tabletem za pomocą aplikacji mobilnej. Tym samym użytkownik zyskuje dostęp do bogatej bazy coffeeWorld, pełnej ciekawych receptur na napoje kawowe z całego świata.

Co dokładnie potrafi ten sprzęt? Po pierwsze, dzięki ceramicznemu młynkowi żarnowemu ceramDrive ziarna kawy są automatycznie mielone tuż przed parzeniem, w dodatku w odpowiedniej ilości. Dzięki temu nie musimy obawiać się, że w ekspresie będzie zalegać zmielona kawa, która wówczas z pewnością szybko by zwietrzała. Jeśli pijesz kawę mleczną, z pewnością ucieszy cię fakt, że wystarczy włożyć do kartonu lub butelki z mlekiem wężyk od systemu spieniającego, a ekspres sam podgrzeje i napowietrzy mleko tak, by przyrządzić perfekcyjne cappuccino lub latte macchiato. Co więcej, po wszystkim nastąpi automatyczne czyszczenie układu mlecznego. Bez wysiłku przyrządzisz też dwie kawy lub dwa napoje mleczne jednocześnie – wszystko za jednym dotknięciem przycisku, dzięki funkcji oneTouch. Warto wiedzieć też, że dzięki funkcji aromaDouble Shot ekspres kontroluje cały proces przygotowania napoju — od mielenia do parzenia: automatycznie dozuje optymalną ilość wody do filiżanki, by wydobyć z kawy wszyskie jej walory.