Nowoczesne urządzenia do sprzątania z pewnością ułatwią ci codzienne porządki

Porządki przy pomocy nowoczesnych sprzętów mogą być sprawne, przyjemne, a co najważniejsze – bardzo efektywne. Zobacz nasze propozycje najciekawszych nowoczesnych urządzeń do sprzątania.

Spis treści

Coraz wygodniejsze samochody, coraz bardziej wielofunkcyjne kuchnie – w niemal każdej dziedzinie życia staramy się ułatwiać sobie codzienne czynności. Nic więc dziwnego, że nowinek technologicznych poprawiających komfort sprzątania również poszukujemy przy okazji każdych zakupów. Przejrzeliśmy ofertę sieci sklepów Neonet i wybraliśmy najciekawsze urządzenia, które powinny znaleźć się w każdym nowoczesnym domu.

Nowoczesne urządzenia AGD – jakie wybrać, by szybko i przyjemnie sprzątać?

Jeśli zależy ci na utrzymaniu czystości w domu lub mieszkaniu, a jednocześnie marzysz, by porządek wreszcie – wzorem bałaganu – robił się sam, powinieneś zdecydować się na nowoczesny, intuicyjny sprzęt, który działa sprawnie i nie wymaga dużego zaangażowania użytkownika. Mowa m.in. o robotach odkurzających i mopujących, poręcznych odkurzaczach pionowych, a także stacjach parowych i parownicach.

Zobacz również:

Fot. Pexels/Ron Lach

Parownica do ubrań PHILIPS STH7020/20

Urządzenie umożliwia prasowanie zarówno w pionie (na wieszaku), jak i w poziomie (na desce lub na kanapie). Producent zapewnia, że ciągły wyrzut pary do 28 g/min. dokładnie wygładza zagniecenia. Podgrzewana płyta ma zapobiegać powstawaniu mokrych plam na ubraniach. Parownica nagrzewa się bardzo szybko – jest gotowa do pracy w ciągu zaledwie 30 sek. Dzięki odłączanemu zbiornikowi wody o pojemności 100 ml możliwe jest łatwe napełnianie pod kranem. Do wyboru są 2 różne ustawienia pary: tryb ECO i tryb MAX.

Cena: 349 zł – 329 zł – Kupisz tutaj

IROBOT Roomba i3+ (i3554)

Urządzenie odkurza, wykorzystując 3-stopniowy system sprzątania. Robot wyposażony został w stację Clean Base, do której samodzielnie może opróżniać swój pojemnik na brud nawet do 60 dni. Poradzi sobie z dywanami, panelami, kaflami, wykładzinami i innymi typami powierzchni. Ruchoma głowica z 2 szczotkami głównymi ściśle przylega do każdego podłoża. Urządzenie wyposażono też w bardzo przydaną funkcję sprzątania w narożnikach oraz przy krawędziach podłóg. Komfort użytkowania tego robota podnosi inteligentna nawigacja oraz mapa podsumowująca proces sprzątania. Odkurzacz skutecznie posprząta sierść i włosy, a funkcja sprzątania liniowego nie pozwoli urządzeniu pominąć żadnych fragmentów podłogi.

Cena: 1889 zł – 1709 zł – Kupisz tutaj

SAMSUNG Jet 90 multi VS20R9044T2

Ten pionowy odkurzacz bezprzewodowy cechuje się wysoką mocą ssącą do 200 W i długim czasem pracy – aż do 60 min. – co pozwoli na posprzątanie całego domu po jednym naładowaniu akumulatora. Producent zapewnia, że 5-warstwowy system filtracji HEPA wyłapuje aż do 99,999 proc. mikrocząsteczek i alergenów. Szczotka Soft Action z antystatycznym włosiem i obracającą się o 180 st. głowicą pozwala na czyszczenie nawet twardych powierzchni podłogowych, a wolnostojąca stacja ładująca nie wymaga dodatkowego mocowania jej do ściany.

Cena: 2439 zł – 2199 zł – Kupisz tutaj

Stacja pary PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9660/30

Urządzenie wyposażono w inteligentny czujnik DynamiQ, który wykrywa ruchy żelazka i automatycznie uwalnia parę podczas prasowania oraz wyłącza ją podczas bezczynności urządzenia. Dzięki technologii OptimalTEMP stacja nie wymaga regulacji temperatury. Urządzenie pozwala na prasowanie nie tylko w poziomie, ale i w pionie. Przydatną funkcją jest system Easy De-Calc Plus, który informuje o konieczności odkamienienia żelazka i tym samym przedłuża jego żywotność. Odłączamy zbiornik na wodę o poj. 1,8l pozwala na korzystanie z urządzenia bez konieczności ciągłego uzupełniania wody. Zapominalskich ucieszy fakt, że żelazko automatycznie wyłącza się po kilku minutach bezczynności.

Cena: 1869 zł – 1689 zł – Kupisz tutaj

ROBOROCK ODKURZACZ AUTOMATYCZNY S7 biały

Urządzenie nie tylko odkurzy, ale i umyje podłogi w całym domu lub mieszkaniu. Producent przekonuje, że doskonale poradzi sobie nie tylko z kurzem i luźnymi zabrudzeniami, ale także z zaschniętymi na podłodze plamami czy błotem. Co ważne, jeśli w trakcie odkurzania akumulator urządzenia ulegnie wyczerpaniu, robot samodzielnie wróci do swojej bazy, by ponownie się naładować. Pełen cykl ładowania trwa ok. 6 h. Urządzenie wyposażono w funkcję mapowania pomieszczeń – robot mapuje pomieszczenia na bieżąco, co pozwala uniknąć kolizji w przypadku np. przestawienia któregoś z mebli.

Cena: 2399 zł – 2159 zł – Kupisz tutaj

PHILIPS Aqua 5000 FC6728/01

Urządzenie oprócz funkcji odkurzania oferuje także funkcję jednoczesnego mycia. Dodatkową, bardzo funkcjonalną opcją jest zintegrowany odkurzacz ręczny. Nasadka 180 st. równocześnie zbiera kurz z przodu i po bokach, a producent zapewnia, że sprawdza się zarówno na grubych dywanach, jak i na twardych podłogach. Dodatkowo, nasadka posiada wbudowane diody, które oświetlają podłogę i pokazują nawet najdrobniejsze zabrudzenia. Wydajny akumulator litowo-jonowy o napięciu 21.6 V. pozwala na używanie odkurzacza nawet do 50 min. Ładowanie akumulatora do pełnej baterii trwa 5 godzin. Konstrukcja silnika PowerBlade z PowerCyclone 7 generuje silny przepływ powietrza, co pozwala zbieranie różnego rodzaju zanieczyszczeń z każdej powierzchni, także z grubych dywanów. Odkurzacz posiada dwa ustawienia prędkości: standard i turbo.

Cena: 1629 zł – 1449 zł – Kupisz tutaj

IROBOT Roomba i6

Producent zapewnia, że robot radzi sobie z powierzchniami takimi, jak dywany, panele, kafle, wykładziny itd. Urządzenie wyposażono w ruchomą głowicę

z dwiema szczotkami głównymi, która ma sprzątać ściśle przylegając do każdego podłoża. Co więcej, urządzenie posiada funkcję wykrywania brudu, dzięki której ma koncentrować się na miejscach szczególne zabrudzonych. Dzięki kompatybilności z Google Home i Amazon Alexa robot reaguje na komendy głosowe. Automatyczny powrót do stacji i ładowanie sprawia, że urządzenie jest niemalże bezobsługowe. Po ładowaniu robot potrafi też sam wznowić przerwaną pracę. Dzięki technologii Imprint Smart Mapping urządzenie tworzy mapy i zapamiętuje rozkład i nazwy pomieszczeń, co jest kluczowe podczas programowania pracy robota.

Cena: 2129 zł – 1889 zł – Kupisz tutaj

Sprawdź także: IKEA: najciekawsze urządzenia do domu – sprawdzamy aktualną ofertę