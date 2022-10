Nowoczesny odkurzacz Philips w zaskakująco niskiej cenie tylko dzisiaj na Amazon

Przed nami ostatni dzień wielkich promocji Amazon Prime. Jeśli nadal polujesz na okazje lub poszukujesz bezprzewodowego urządzenia sprzątającego - sprawdź, co udało nam się znaleźć od marki Philips i zaoszczędź kilkaset złotych.

Amazon Prime: niecodzienne promocje ważne tylko 48h

Amazon dość dobrze radzi sobie na polskim rynku, a funkcja Prime stale rośnie w siłę. Kilka lat temu mogliśmy wyłącznie obserwować losy przedsiębiorstwa za granicą, dziś - otrzymujemy niemal pełen dostęp do korzyści płynących z subskrypcji. Poza platformą Video, serwis przedstawia cykliczne akcje promocyjne, podczas których możemy upolować sprzęty w naprawdę konkurencyjnych cenach. W dniu wczorajszym wystartowała oferta ekskluzywnych promocji, których okres trwania ograniczono do 48h. Ponadto, są dedykowane wyłącznie użytkownikom Prime (warto wspomnieć, że usługa kosztuje zaledwie 49 zł rocznie). Tym razem, wzięliśmy pod lupę sprzęty dla domu, a konkretniej urządzenia, które pomogą uporać się ze sprzątaniem. Zdaje się, że znaleźliśmy hit...

Philips Seria 8000 SpeedPro Max+

Jeśli masz dość kabli, które utrudniają dotarcie do każdego pomieszczenia w domu - warto rozważyć zakup pionowego odkurzacza bezprzewodowego. Philips Seria 8000 SpeedPro Max+ to bezworkowy model umożliwiający wysprzątanie aż 125 m2 podczas jednego cyklu naładowania. Jak przekonuje producent, umożliwia wyłapanie aż 99,7% kurzu i brudu, a to wszystko dzięki wyposażeniu w technologię zwiększającą wydajność - PowerCyclone. Aby dotrzeć do wszelkich zakamarków, zaledwie w moment możemy zamienić pionowy odkurzacz w poręczną wersję odkurzacza ręcznego.

Przejdźmy do parametrów:

Funkcje: Odkurzacz bezworkowy, Odkurzacz trzonkowy, Odkurzacz akumulatorowy do podłogi, Odkurzacz ręczny

Zestaw: Stacja ładująca, filtr higieniczny, dysza kombi, uchwyt ścienny, ssawka do sierści zwierząt

Wymiary produktu: 26 cm x 26 cm x 117 cm

Doświetlająca lampka LED

Napięcie akumulatora [V]: 25,2

Maksymalny czas pracy [min]: 70

Pojemność pojemnika/worka [l]: 0,6

Poziom hałasu [dB]: 84

Waga [kg]: 2,7

Philips Seria 8000 SpeedPro Max+ jest dostępny w promocyjnej cenie 1659 zł - 1291,99 zł. Promocyjna obowiązuje wyłącznie do dnia dzisiejszego - 12 października. Szczegóły oraz ofertę znajdziesz pod tym linkiem.

