Noworoczna wyprzedaż elektroniki w RTV Euro AGD - sprawdzamy najlepsze promocje

Noworoczne wyprzedaże czas zacząć. Sprawdziliśmy, jak wyglądają promocje w sklepie RTV Euro AGD i na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Czekaliście z zakupem urządzeń do nowego roku, aby skorzystać z wyprzedaży? To dobrze, bo w RTV Euro AGD trwają promocje na wybrane urządzenia i akcesoria. Postanowiliśmy przyjrzeć się, które produkty rzeczywiście zostały przecenione i co warto kupić taniej w 2023 roku. Podpowiadamy.

RTV Euro AGD - wyprzedaż 2023

Laptop ASUS Vivobook Pro 15 K3500PC-L1328W OLED 15,6" Intel® Core™ i5-11300H

Ekran 15,6 ", 1920 x 1080 pikseli 60 Hz

Procesor Intel® Core™ i5 11gen 11300H 3,1 - 4,4 GHz

Pamięć 16 GB DDR4 RAM

Dysk 512 GB SSD

Grafika NVIDIA® GeForce RTX 3050 + Intel Iris Xe Graphics

System operacyjny Windows 11 Home Edition

Cena: 4 499 zł - 4 199 zł - przejdź do sklepu

Smartfon realme 8 6+128GB

Wyświetlacz 6,4 ", 2400 x 1080 pikseli, AMOLED

Pojemność baterii 5000 mAh

Pamięć RAM/wewnętrzna 6 GB / 128 GB

Aparaty tylny/przedni 64 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix / 16 Mpix

System operacyjny Android 11

Procesor 8-rdzeniowy MediaTek Helio G95

Cena: 1 199 zł - 967 zł - przejdź do sklepu

Ekspres Siemens EQ.9 s300 TI923309RW

Typ ekspresu automatyczny

Dostępne napoje Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, gorąca woda, Latte Macchiato, Ristretto

Ciśnienie / Moc 19 barów / 1500 W

System spieniający mleko wbudowany pojemnik na mleko

Cena: 4 919 zł - 3 699 zł - przejdź do sklepu

Wideorejestrator Navitel AR250 NV

Rozdzielczość filmu Full HD 1080p / 30 fps

Model Sensora SC2363 NV

Model procesora JL5601

Format zapisu plików H.264

Nagrywanie dźwięku tak

Kąt widzenia 140°

Pamięć wbudowana brak

Maksymalna pojemność kart pamięci microSD do 64 GB

Cena: 269 zł - 168,99 zł - przejdź do sklepu

Słuchawki JBL Endurance Peak II

Budowa słuchawek dokanałowe, True Wireless

Łączność bezprzewodowe, Bluetooth

Mikrofon / Regulacja głośności tak / tak

Pasmo przenoszenia 20 - 20000 Hz

Cena: 499 zł - 292,38 zł - przejdź do sklepu

