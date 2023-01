Nowość na półkach Biedronki – takich urządzeń jeszcze tam nie było [13.01.2023]

W popularnym dyskoncie pojawiły się bardzo ciekawe, funkcjonalne urządzenia. Z pewnością ci się przydadzą. Oferta obowiązuje wyłącznie do środy!

Do Biedronce pojawiły się bardzo ciekawe, funkcjonalne gadżety. Takie urządzenia na półki tego dyskontu nie trafiają codziennie. Wyglądają na bardzo przydatne w domowym warsztacie. Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się im bliżej. Oferta jest dostępna w sklepie już teraz, od 5 do 18 października 2023 r. Zostało więc niewiele czasu, by zaopatrzyć się w te gadżety.

Cyfrowa stacja lutownicza

Ma ekran LCD, który podnosi komfort korzystania z urządzenia. Urządzenie charakteryzuje się mocą na poziomie 48 W. Dostępne są temperatury pracy w przedziale 200–450°C. W zestawie znalazły się 2 groty lutownicze, 2 rolki cyny lutowniczej o średnicy 1 mm i 1,5 mm, gąbka do czyszczenia grotów, a także uchwyt na kolbę lutowniczą.

Cyfrowa stacja lutownicza będzie dostępna w Biedronce w cenie 89,90 zł – więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

