Nowość na półkach Biedronki – takiego urządzenia jeszcze tam nie było

W popularnym dyskoncie niebawem pojawi się bardzo ciekawe, wielofunkcyjne urządzenie. Z pewnością ci się przyda.

Do Biedronce pojawił się bardzo ciekawy, funkcjonalny gadżet – wielofunkcyjny zegarek. Takiego urządzenia na półkach tego dyskontu jeszcze nie widzieliśmy. Postanowiliśmy zatem przyjrzeć się mu bliżej. Urządzenie będzie dostępne w sklepie już wkrótce, od 6 do 19 października 2022 r.

HYKKER Wielofunkcyjny zegarek 5 w 1

Ten funkcjonalny zegarek pokazuje nie tylko godzinę. Może być również budzikiem, a także poinformuje użytkownika o aktualnej dacie oraz temperaturze. Jednak to, co szczególnie wyróżnia ten gadżet spośród innych, to wygodne ładowanie indukcyjne telefonu. Wszystko dzięki zastosowanej na górze tego zegarka ładowarce indukcyjnej. Wystarczy odłożyć na nią swój smartfon, by naładować jego baterię. Urządzenie pozostanie w tym czasie pod ręką. Dodatkowo, urządzenie posiada duży, czytelny wyświetlacz LED. Jest zasilany za pomocą USB, nie musimy się więc obawiać, że w najmniej oczekiwanym momencie zabraknie nam baterii.

Funkcjonalny zegarek będzie dostępny w Biedronce w cenie 69,90 zł – więcej informacji znajdziesz pod tym linkiem.

Chcesz poznać pełną ofertę Biedronki w tych dniach? Zerknij pod ten link.

