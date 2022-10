Nowość na półkach Lidla – ciekawe urządzenie znanej marki w niskiej cenie. Każdy powinien to mieć [14.10.2022]

Na wirtualnych półkach tego dyskontu pojawiło się kolejne ciekawe urządzenie znanej marki. Postanowiliśmy przyjrzeć się mu bliżej.

W Lidlu co rusz pojawiają się ciekawe urządzenia znanych marek. Jest tam już np. ekspres do kawy marki DeLonghi, a teraz pojawiła się frytownica beztłuszczowa marki Tefal. Postanowiliśmy sprawdzić, co to za urządzenie i jakie dokładnie ma funkcje.

Tefal Frytownica niskotłuszczowa na gorące powietrze Easy Fry Classic EY2018

Ten model to frytownica niskotłuszczowa na gorące powietrze. Wyróżnia ją kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie pojemność XL. To pozwala na przygotowanie posiłków dla 6 osób. Działanie opiera się o "system koszykowy" z wyjmowaną kratką. Co najważniejsze, taki sprzęt pozwala na smażenie bez gorącej kąpieli olejowej. Dodatkowo, urządzenie ma timer z sygnałem dźwiękowym i automatycznym wyłączaniem. Co ważne, zdejmowane części można myć w zmywarce.

Zobacz również:

Oferuje 4 opcje gotowania:

smażenie w głębokim oleju

pieczenie na ruszcie

grillowanie

pieczenie

Parametry:

pojemność: 4,2 litrów = 1.2 Kg

moc: 1400 W

temperatura: ok 80°C do 200°C

minutnik: 60 minut

Cena tej frytownicy w Lidlu wynosi 340,64 zł – klik

Warto zwrócić też uwagę na:

SILVERCREST Frytkownica na gorące powietrze SHFD 1400 B2 – klik

Salter Frytkownica beztłuszczowa na gorące powietrze, 3,2 l – klik

Polecamy też zestawienie różnych frytownic z Lidla.