Nowość na polskim rynku - hulajnogi elektryczne marki Bird już dostępne

Sprawdźcie, jak prezentują się najnowsze smart hulajnogi - Bird One, Bird Air oraz Birdie - które oficjalnie pojawiły się w sprzedaży na polskim rynku.

Szukacie nowości wśród modeli hulajnóg elektrycznych? Jeśli tak, to sprawdźcie najświeższą propozycję amerykańskiej marki Bird. Na polski rynek trafiły trzy modele pojazdów, w tym jeden stworzony z myślą o najmłodszych. Produkty prezentują się naprawdę ciekawie - sprawdźcie, co oferuje producent.

Nowoczesne rozwiązania i solidne wykonanie

Hulajnogi elektryczne Bird One i Bird Air to pojazdy wyposażone w inteligentny system zarządzania akumulatorem oraz Bluetooth. Aplikacja mobilna, którą możemy zainstalować na telefonie, pozwala sprawdzić historię pokonanych tras, poziom naładowania baterii, a także - w przypadku modelu One - dzięki modułowi GPS, sprawnie lokalizować hulajnogę oraz otrzymywać powiadomienia w przypadku nieuprawnionej próby dostępu do urządzenia podczas, gdy blokada urządzenia jest aktywna.

Zadbano również o jakość wykonania - do produkcji ram, zarówno w Bird One, jak i Bird Air, wykorzystano aluminium klasy lotniczej, czyli stopu z dodatkiem m.in. miedzi, który wyróżnia nie tylko niski ciężar właściwy, ale także odporność na ścieranie, wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz właściwości izolacyjne. Pojazdy są odporne także na zachlapania - model One posiada stopień ochrony IP34, natomiast Air - IP35.

Charakterystyka modelu Bird One

Hulajnoga elektryczna Bird One wyposażona w ramę wykonaną z aluminium klasy lotniczej waży 17,5 kg. Urządzenie posiada akumulator o pojemności 12,8 mAh, który umożliwia przejazd nawet do 40 km na jednym naładowaniu. Czas ładowania wynosi ok. 6 godzin.

Nie zabrakło wygodnego wyświetlacza LED z prędkościomierzem i wskaźnikiem naładowania baterii. Model posiada również mocny 300 W silnik napędowy z funkcją hamowania, który pozwala na rozwinięcie prędkości do 29 km/h. Dla większego bezpieczeństwa hamowanie pojazdu odbywa się nie tylko za pomocą manetki umieszczonej z przodu pojazdu, ale również tylnego hamulca bębnowego. Za komfort i bezpieczeństwo jazdy odpowiadają 9-calowe bezdętkowe i odporne na przebicie opony, pozwalające na łatwiejsze pokonywanie krawężników.

Wśród wyposażenia znajdziemy ulepszone oświetlenie LED z mocą do 40 lumenów - blokowanie i odblokowywanie jej odbywa się za pomocą specjalnej, zainstalowanej na smartfonie aplikacji.

Charakterystyka modelu Bird Air

Lekka, bo ważąca zaledwie 13,6 kg, hulajnoga elektryczna Bird Air została wyposażona w 250 W silnik napędowy z funkcją hamowania i napędem na koło tylne. Takie rozwiązanie gwarantuje zwiększoną przyczepność i przyspieszenie podczas jazdy – prędkość maksymalna, jaką osiąga pojazd, wynosi do 25 km/h. Akumulator z szybkim ładowaniem - pełne naładowanie baterii w zaledwie 3-4 godziny - umożliwia pokonanie dystansu do 25 km.

Pojazd posiada wyświetlacz LED, pokazujący zarówno prędkość, jak i poziom naładowania baterii. Do tego, nie zabrakło solidnej ramy oraz dużych opon - odporne na przebicia specjalnie zaprojektowane bezdętkowe 8-calowe koła "never flat" - które umożliwiają łatwiejsze pokonywanie krawężników, zapewniając bezpieczeństwo użytkownika.

Urządzenie można złożyć, aby wygodnie przetransportować je komunikacją miejską lub autem. Urządzenie może udźwignąć do 100 kilogramów.

Charakterystyka modelu Birdie

Model Birdie powstał z myślą o najmłodszych. Pojazd waży zaledwie 3 kilogramy, choć rama pojazdu - jak w wyżej wymienionych pojazdach - została wykonana z aluminium klasy lotniczej, charakteryzującym się m.in. wysoką wytrzymałością mechaniczną. Na kierownicy znajdziemy gumową powłokę, która zapewnia wygodny i pewny chwyt. Hulajnoga została wyposażona w szerokie uretanowe koła, charakteryzujące się odpornością na ścieranie i miękkością, co pozytywnie wpływa na komfort jazdy. Podest został wykonany z nylonu. Kierownica posiada regulację wysokości, dzięki czemu można łatwo i szybko dostosować ją do wzrostu dziecka. Hulajnogi z serii Birdie udźwigną do 50 kilogramów i przeznaczone są dla dzieci od lat 3.

Model jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – białej, czarnej i różowej.

Seria Birdie, podobnie jak Bird One i Bird Air, posiadają amerykańskie i międzynarodowe certyfikaty bezpieczeństwa.

Ceny i dostępność

Model Bird One dostępny jest w kolorze czarnym, białym i różowym w cenie 5999 zł ,

dostępny jest w kolorze czarnym, białym i różowym w cenie , Model Bird Air w kolorze czarnym i szarym za 3499 zł ,

w kolorze czarnym i szarym za , Model Birdie w kolorze czarnym, białym i różowym za 499 zł.

Hulajnogi można kupić na stronie: riderstore.pl/pojazdy/bird/

