Nowość na rynku hulajnóg elektrycznych - RIDER R12 już do kupienia

Sezon na hulajnogi elektryczne trwa i to z pewnością dobry moment na zakup jednośladu. Tym bardziej, że na polskim rynki pojawił się nowy od marki RIDER. Sprawdzamy, czym charakteryzuje się e-hulajnoga i ile kosztuje.

Po dwóch latach przerwy na rynek trafia nowy model jednośladu - RIDER R12. Polskim dystrybutorem pojazdów tej marki jest firma 4c. Zobaczcie, jakie funkcje i możliwości posiada ten jednoślad.

Hulajnoga elektryczna RIDER R12 powstała z myślą o bardziej wymagających terenach, poza miastem. Została wyposażona w duże, 12-calowe koła, które mają zapewniać komfortową jazdę po nierównej nawierzchni. Za bezpieczeństwo odpowiadają dwa hamulce tarczowe - przedni i tylny. Użytkownik ma do dyspozycji 3 tryby jazdy: eco, standard oraz sport, dzięki czemu może odpowiednio dostosować prędkość do indywidualnych potrzeb. Jeśli chodzi o dystans, możemy przejechać do 60 km na jednym naładowaniu, a to umożliwia akumulator o pojemności 15 000 mAh. Jak podkreśla producent, całkowity czas ponownego ładowania to ok. 8 godzin. Zgodnie z polskim prawem, maksymalna prędkość jazdy hulajnogi została ograniczona przez producenta do 20 km/h. Moc silnika wynosi w tym przypadku 250 W.

Na kierownicy (maksymalna jej wysokość to 134 cm) znajdziemy wyświetlacz, na którym odczytamy informacje dotyczące prędkości jazdy, przebytego dystansu czy poziomu naładowania baterii. Co więcej, podgląd tych parametrów jest też dostępny z poziomu aplikacji mobilnej. Jeśli chodzi o dodatkowe udogodnienia, hulajnogę możemy w prosty sposób zlożyć, aby wygodniej ją transportować czy przechowywać. Nie zabrakło oczywiście niezbędnego oświetlenia, wraz ze światłem stop.

Hulajnoga RIDER R12 została wykonana ze stali, a więc waży 20 kg. W zestawie znajdziemy ładowarkę, instrukcję obsługi w języku polskim oraz kartę gwarancyjną.

