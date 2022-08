Nowość na rynku: wielofunkcyjny odkurzacz pionowy od Cecotec - co potrafi?

Niemal codziennie na rynek trafiają nowe, innowacyjne urządzenia - w tym również odkurzacze. Wśród nich znalazł się Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500, pionowy i ręczny odkurzacz z możliwością mopowania. Sprawdzamy parametry.

Spis treści

Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500 - 4 w 1

Sprzątanie mieszkania jest czymś, czego uniknąć się nie da - o ile chcemy zachować czystość i schludność w domu. Dekady pracy inżynierów i specjalistów z branży, umożliwiły stopniowe wprowadzanie sprzętów mających na celu większą wydajność i komfort użytkowania. Unowocześnienia znacząco zmieniły system prac, ponieważ nie wymaga od nas zbyt aż tak dużo zaangażowania. Jednym z nowych produktów, który trafia na Polski rynek jest bohater dzisiejszego wpisu, a mianowicie Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500. Hiszpański model ma na celu kompleksowo wysprzątać mieszkanie - producent sam określa go jako urządzenie 4 w 1. Na co zatem pozwala?

Odkurzanie pionowe - do podłóg i powierzchni twardych

Odkurzanie ręczne - do czyszczenia zakamarków, kątów

Elektryczne zamiatanie

Elektryczne mopowanie

Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500 - funkcjonalność

Sprzątanie jest możliwe w aż czterech trybach, a mianowicie - Auto, Eco Medium, i Turbo. Każda powierzchnia w domu wymaga nieco innego podejścia, tak więc indywidualne dopasowanie pracy jest dość istotne. Dzięki pojemnemu, litowo-jonowemu akumulatorowi (3000 mAh), odkurzacz może pracować nawet 90 minut. Rockstar Ergo Wet 1500 skonstruowano w oparciu o technologię 360 stopni, co ma wpływać na dotarcie do niemal każdego miejsca w domu. Zważając na występowanie różnorodnych bakterii i zarazków, warto wspomnieć o filtracji z użyciem HEPA. W tym przypadku mowa o dwuetapowym procesie - zadaniem filtra wlotowego jest wychwycenie brudu, zaś filtra wylotowego - alergenów. Tym samym, może posłużyć również alergikom. Waży zaledwie 3 kilogramy, co wpływa na wygodę nawet podczas dłuższego odkurzania.

Zobacz również:

Źródło: Cecotec Źródło: Cecotec

Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500 - wyposażenie

Sprzęt pochodzący od hiszpańskiego producenta posiada bogate wyposażenie, co jednoznacznie wpływa na zwiększenie skuteczności.

Szczotka z napędem - wytworzona z gąbki, dla powierzchni twardych

- wytworzona z gąbki, dla powierzchni twardych Szczotka z napędem - wykonana z włosia oraz silikonu, uniwersalne wykorzystanie

- wykonana z włosia oraz silikonu, uniwersalne wykorzystanie Szczotka do tapicerek - zaprojektowana z myślą o meblach

- zaprojektowana z myślą o meblach Szczotka do tkanin - dla oczyszczania materiałów z kurzu i zarazków

- dla oczyszczania materiałów z kurzu i zarazków Ssawka do mebli - szeroka oraz wąska

- szeroka oraz wąska Uchwyt montażowy - odkurzacz możesz zawiesić na pustej ścianie

Źródło: Cecotec

Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500 - dostępność

Opisywany bohater Cecotec Rockstar Ergo Wet 1500, trafił już do polskich sklepów! Jest dostępny w cenie 1500 zł - m.in. za pośrednictwem sklepów Media Expert.