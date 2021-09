Nowość od iRobot: robot sprzątający Roomba serii j7 - jak się prezentuje?

Sprawdźcie nowości iRobot, czyli model robota sprzątającego Roomba serii j7 oraz nowe funkcje na platformie iRobot Genius 3.0, na której pracuje aplikacja iRobot Home.

Roboty sprzątające cieszą się ogromną popularnością i coraz więcej osób decyduje się na ich zakup. Większe zainteresowanie sprawia, że producenci jeszcze chętniej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i unowocześniają swoje produkty. Przykładem jest marka iRobot, która zaprezentowała właśnie nowy model robota sprzątającego Roomba serii j7 z unowocześnioną technologią Genius 3.0.

Nowe funkcje sprawiają, że robot uczy się optymalnego sposobu poruszania i zapamiętuje określone pomieszczenia oraz meble, aby odkurzać jak najbardziej efektywnie. Potrafi także automatycznie rozpocząć odkurzanie, kiedy domownicy wychodzą oraz kończyć je, kiedy wracają. Roomba j7 jest w stanie zorientować się w preferencjach dotyczących odkurzania — poznaje zasady, prosi o opinie i na nie odpowiada, a także zapamiętuje, jak ma reagować w przyszłości. Rozpoznaje nawet przewody elektryczne i nieczystości pozostawione przez zwierzęta domowe, aby ich unikać. Roomba serii j7 poznaje rozkład domu i umożliwia wybór pomieszczeń do sprzątania przy użyciu aplikacji iRobot Home lub urządzenia z asystentem głosowym.

Jak podkreśla Colin Angle, prezes i dyrektor generalny firmy iRobot:

Produkty z kategorii smart home często nie spełniają oczekiwań konsumentów. Brakuje im kontekstowych informacji, nie są w stanie niezależnie uczyć się oraz wymagają zaawansowanego programowania w celu uzyskania podstawowych funkcji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że środowiska domowe i style życia bardzo się różnią, dlatego ważne jest, by produkty były inteligentne i proste w użyciu oraz działały zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez użytkownika.

Najnowsze funkcje w iRobot Genius 3.0, które są też kompatybilne z modelami Roomba serii j7, to:

Sprzątanie, kiedy nie ma mnie w domu – przy użyciu usług lokalizacji telefonu użytkownicy mogą teraz tworzyć granice wokół domu – kiedy telefon je przekroczy, robot automatycznie rozpocznie lub zakończy sprzątanie.

– przy użyciu usług lokalizacji telefonu użytkownicy mogą teraz tworzyć granice wokół domu – kiedy telefon je przekroczy, robot automatycznie rozpocznie lub zakończy sprzątanie. Inteligentne wspomaganie tworzenia map i propozycje nazw pomieszczeń – robot wspomoże nowych użytkowników w personalizacji inteligentnej mapy. Dzięki niej będzie mógł optymalnie, w sposób przemyślany i efektywnie poruszać się po domu. Robot może nawet ułatwić dostosowywanie mapy, automatycznie proponując etykiety pomieszczeń, kiedy będzie gotowy do jej utworzenia.

– robot wspomoże nowych użytkowników w personalizacji inteligentnej mapy. Dzięki niej będzie mógł optymalnie, w sposób przemyślany i efektywnie poruszać się po domu. Robot może nawet ułatwić dostosowywanie mapy, automatycznie proponując etykiety pomieszczeń, kiedy będzie gotowy do jej utworzenia. Oszacowanie czasu sprzątania – dzięki funkcji oszacowania czasu sprzątania możesz sprawdzić, ile potrwa odkurzanie. Użytkownicy robotów z funkcją Imprint Smart Mapping mogą sprawdzić w aplikacji iRobot Home szacowany czas określonego zadania odkurzania w wybranych pomieszczeniach.

– dzięki funkcji oszacowania czasu sprzątania możesz sprawdzić, ile potrwa odkurzanie. Użytkownicy robotów z funkcją Imprint Smart Mapping mogą sprawdzić w aplikacji iRobot Home szacowany czas określonego zadania odkurzania w wybranych pomieszczeniach. Cicha jazda – jeżeli chcesz posprzątać w określonym miejscu, ale potrzebujesz ciszy w pobliżu, możesz wydać robotowi polecenie cichego przejazdu tam i z powrotem. Tryb cichej jazdy spowoduje wyłączenie elementów odkurzających, kiedy robot nie będzie aktywnie wykonywać zadania sprzątania.

Co więcej, iRobot Roomba serii j7 współpracuje ze stacją Clean Base (na wyposażeniu wersji Roomba j7+). Posiada ona funkcję automatycznego usuwania brudu ze zbiornika robota. Robot ma atrakcyjne wykończenie ze szczotkowanego aluminium oraz intuicyjny w obsłudze design z jednym przyciskiem. Stacja Clean Base została zaprojektowana od nowa tak, by mieściła się pod stołami i zajmowała mniej miejsca. Wysokiej klasy, fakturowane wykończenie oraz elegancki skórzany uchwyt dopełniają wystrój domu, a ukryty schowek mieści zapasowy worek. Robot Roomba j7+ opróżnia zbiornik do zamkniętego w stacji worka, który wystarczy wymieniać nawet co 60 dni – czyli dwa razy rzadziej, niż zapewniają inne marki. Nieangażujący użytkownika automatyczny system usuwania brudu pozwala uniknąć bałaganu i obłoków kurzu podczas opróżniania stacji. Wystarczy wyrzucić zapełniony worek i włożyć do stacji nowy.

