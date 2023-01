Nowość w świecie robotów sprzątających – czy producenci mogą nas jeszcze zaskoczyć?

Myślisz, że roboty sprzątające niczym cię już nie zaskoczą? Przekonajmy się! Marka Eufy przedstawia dwa nowe modele odkurzaczy automatycznych.

Nowy robot sprzątający na polskim rynku elektroniki – Robovac LR30 Hybrid oraz Hybrid+ od marki Eufy. Do wyboru są dwie wersje tej technologicznej nowinki. Tym, czym producent szczególnie się chwali, jest pojemna stacja dokująca w jednej z nich, niewymagająca częstego opróżniania. Ale do rzeczy – czy roboty sprzątające mogą nas czymś jeszcze zaskoczyć i zachwycić? Sprawdźmy!

Fot. Eufy Fot. Eufy

Aż 2 miesiące bez opróżniania zbiornika na kurz?

Pojemny zbiornik na kurz w stacji dokującej nowego robota sprzątającego marki Eufy ma być jednym z jego największych atutów. Może pomieścić zebrane śmieci z nawet 60 dni. Faktycznie, tak długi czas brzmi naprawdę kusząco i sprawia, że robot staje się niemal bezobsługowy. Już sama baza z pojemnikiem na śmieci jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, ograniczającym ingerencję użytkownika do niezbędnego minimum. Jeśli dodamy do niej sensowną pojemność, możemy więc liczyć na bardzo funkcjonalny sprzęt.

Co z mnożącymi się w kurzu drobnoustrojami? Producent zapewnia, że zastosowane w urządzeniu worki na śmieci są antybakteryjne. Co więcej, mają też właściwości dezodorujące, co ma zminimalizować ryzyko wydobywania się z pojemnika nieprzyjemnych zapachów.

Fot. Eufy

Funkcje nowych robotów sprzątających – czego chcieć więcej?

Co jeszcze potrafią Robovac LR30 Hybrid i Hybrid+? Są to modele uzupełnione o funkcję mopowania, co dziś staje się już powoli standardem w kontekście robotów sprzątających. Do wyboru są trzy poziomy nawilżania. Mapowanie pomieszczeń odbywa się w oparciu o technologię LiDAR. Robot może zapamiętać wiele map, dzięki czemu sprawdzi się nawet w wielopiętrowych budynkach. Oprócz tego możemy oczekiwać od odkurzacza funkcji dostosowania siły ssania do typu odkurzanej powierzchni. Maksymalna moc ssania w przypadku nowego sprzętu od Eufy to 3000 Pa. Do dyspozycji użytkownika są cztery tryby odkurzania. Zastosowana w urządzeniu bateria wystarcza na 145 minut nieprzerwanego sprzątania. Maksymalna głośność pracy tego robota to 62 dB.

Oczywiście, odkurzacz obsługiwany jest za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Bez tej funkcjonalności nie wyobrażam już sobie naprawdę wygodnej obsługi jakiegokolwiek robota sprzątającego. Obie wersje odkurzacza obsługują też systemy głosowe Amazon Alexa oraz Asystent Google. Użytkownik może oczywiście wybrać strefy zakazane, a także skorzystać z funkcji BoostIQ, dzięki której odkurzacz wykrywa, że wjechał na dywan i wówczas automatycznie zwiększa moc odkurzania tak, by dokładniej go doczyścić. Odkurzacz ma łatwo pokonywać przeszkody sięgające 20 mm.

Fot. Eufy

Oba modele są już dostępne na polskim rynku. Model {{a:https://www.ceneo.pl/140523937 (ze stacją dokującą w zestawie) kosztuje 1 999 zł. Model Robovac LR30 Hybrid jest natomiast dostępny za 1 499 zł#.

