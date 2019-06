Nowości Creative na lato 2019

Creative wprowadza kolejne nowości na lato, nowy model słuchawek bezprzewodowych edycja specjalna Outlier Air Sports, niskobudżetowe słuchawki Outlier Active dla wszystkich aktywnych, odporny na warunki atmosferyczne głośnik Muvo Play, nowatorski zestaw głośnikowy 2.1 do komputera Pebble Plus.

Główną atrakcją jest Creative Outlier Air Sports, który stanowi przełomową pozycję w kategorii prawdziwych bezprzewodowych słuchawek dousznych z dużą żywotnością baterii (10 godzin na ładowanie, 30 godzin w sumie) i niezrównana jakość dźwięku (aptX i AAC audio przez Bluetooth 5.0). Dzięki wskaźnikowi odporności IPX5, który sprawia, że ​​słuchawki są odporne na pot i wygodne, nadają się idealnie do całodziennego korzystania z telefonu, jest to doskonały wybór zarówno dla aktywnego stylu życia, jak i biznesu. Creative z dumą przedstawił Mistrzynię Polski w triathlonie Ironman 70.3, Ewę Komander, jako ambasadorkę marki Creative i produktów Outlier Air Sports i Outlier Active.

Creative Muvo Play to przenośny głośnik stworzony z myślą o doskonałej jakości na zewnątrz dzięki wodoodporności IPX7, potężnym, dwuzakresowym mikrokontrolerom w pełnym zakresie dla bogatego basu, najnowszemu połączeniu Bluetooth 5.0 i długiej żywotności baterii (10 godzin)

Głośniki stacjonarne Creative Pebble Plus, 2.1 z zasilaniem USB, wyposażone w nowo zaprojektowany autonomiczny subwoofer, zapewniający najwyższe efekty basowe - jedyny w swoim popularnym poprzedniku Creative Pebble. Nowatorska konstrukcja satelitów powoduje, że dźwięk dociera bezpośrednio do uszu słuchacza a nie na jego klatkę piersiową.

Ceny i dostępność produktów:

Outlier Air Sports w cenie 389 zł, od lipca w polskich sklepach

Muvo Play w cenie 169 zł, od lipca w polskich sklepach

Pebble Plus w cenie 149 zł, od lipca w polskich sklepach

Outlier Active w cenie 129 zł, od sierpnia w polskich sklepach

Firma Creative i Saucony, producent obuwia sportowego, ogłosiły wspólny projekt muzyczny, w którym nabywcy produktów obu firm będą nagradzani specjalnym utworem DJ’a Zein’a, który porwie do treningu. To energetyczny, 45 minutowy set, który dedykowany jest wszystkim tym, którzy szukają w muzyce energii. Energii, którą mogą przełożyć na silniejszą motywację do rozpoczęcia wysiłku bądź jeszcze mocniejszego jego zakończenia. Music for Active People to muzyka, która może każdego poprowadzić w inne miejsce pozwalając odkryć to, co nowe. Mixtape pojawi się wkrótce na SoundCloud.com