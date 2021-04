Nowości HTC na 2021 rok. Poznaj Desire 21 Pro 5G oraz Desire 20

HTC w 2020 roku po przerwie wróciło do produkcji smartfonów. Teraz na rynku pojawiają się dwa nowe modele w tym pierwsze urządzenie firmy z modemem sieci 5G dostępne w naszym kraju.

Pod koniec wakacji 2020 roku HTC wróciło do produkcji smartfonów. Na rynku pojawił się testowany przez nas średniak Desire 20 Pro. Po kilku miesiącach Tajwańczycy postanowili odświeżyć swoje portfolio.

HTC Desire 20+

Na rynku pojawiają się dwa modele ze średniej półki cenowej - HTC Desire 21 Pro 5G oraz Desire 20+.

Droższy model Desire 21 Pro 5G wyróżnia się obecnością obudowy wykonanej z materiałów wysokiej klasy. Smartfon ten aspiruje do grona urządzeń premium zachowując jednocześnie przystępną cenę detaliczną.

Desire 21 Pro 5G zasilany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 690 ze zintegrowanym modemem sieci 5G. Na pokładzie mamy również 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Producent postawił na spory ekran o przekątnej 6,7 cala i proporcjach 20:9. Co ważne jest to panel z 90 Hz częstotliwością odświeżania. Rozdzielczość to Full HD+ (2400 x 1080 pikseli).

HTC Desire 21 Pro 5G

Droższy model posiada 48 MP aparat główny z 8 MP aparatem ultra szerokokątnym oraz dwiema 2 MP matrycami pomocniczymi.

Tańszy model Desire 20+ posiada procesor Snapdragon 720G, który znamy z wielu średniaków zaprezentowanych na przełomie 2020/2021 roku. Procesor wspierany jest przez 6 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Oba smartfony posiadają Androida 10 oraz baterię o pojemności 5000 mAh. Nie zabrakło również szybkiego ładowania w standardzie QC 4.0+.

Warto zwrócić uwagę na obecność ekranu HD+ w tańszym modelu Desire 20+. To nietypowy zabieg. Konkurencyjne urządzenia sprzedawane w podobnej kwocie oferują ekrany o rozdzielczości Full HD, a trafiają się również modele z AMOLEDem.

Nowości HTC - ile trzeba zapłacić?

HTC Desire 21 Pro 5G sprzedawany będzie za 1999 zł.

Tańszy model HTC Desire 20+ wyceniono na 1199 zł.

Oba smartfony sprzedwane będą w największych sklepach z elektroniką w kraju.

Specyfikacja techniczna HTC Desire 21 Pro 5G

HTC Desire 21 Pro 5G

Ekran 6,7 cala, 20:9 Wymiary (długość x szerokość x grubość) 167,1 x 78,1 x 9,4 mm, 205 g Platforma Android Android™ wydanie 10 Procesor Qualcomm™ Snapdragon® 690 5G Mobile Platform Kamera główna 48 mln + 8 mln + 2 mln + 2 mln pikseli Kamera przednia 16 mln pikseli Port USB-C Pamięć RAM: 8GB / ROM: 128GB Karta SIM i sieć Nano SIM Lokalizacja Wbudowana antena GPS, obsługa Galileo, Beidou, GLONASS Interfejs transmisji NFC, Bluetooth™ 5, Wi-Fi, 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz) Bateria i szybkość ładowania Pojemność: 5000 mAh

Specyfikacja techniczna HTC Desire 20+

HTC Desire 20+