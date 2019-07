Nowości NVIDIA: promocja kart RTX, monitory kompatybilne z G-SYNC, FrameView, i inne

Dostępność kart GeForce RTX 2060 SUPER oraz RTX 2070 SUPER, promocja kart RTX, sterownik Game Ready ze zwiększoną wydajnością w trybie DX12, trzy nowe monitory kompatybilne z G-SYNC, aplikacja FrameView - oto wszystkie nowości od NVIDIA.

Karty SUPER w sklepach

Nowe karty graficzne GeForce RTX 2060 SUPER oraz GeForce RTX 2070 SUPER są już dostępne w sklepach na całym świecie. Szybsze w grach nawet o 25% niż poprzednie modele, a dzięki licznym wersjom autorskim od takich partnerów jak ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY i Zotac, każdy użytkownik może dobrać kartę SUPER pod kątem budżetu, indywidualnych potrzeb i gustów estetycznych. Karty są dostępne w wiodących sklepach internetowych i punktach sprzedaży detalicznej, a wersje Founders Editions można zakupić poprzez stronę GeForce.com.

Gry Control oraz Wolfenstein: Youngblood w zestawie z kartami GeForce RTX

Osoby, które zakupią w sklepie biorącym udział w akcji kartę graficzną GeForce RTX (jak również laptopa lub komputer w nią wyposażonego) otrzymają kody uprawniające do pobrania gier Control oraz Wolfenstein: Youngblood, dwóch tytułów wykorzystujących ray tracing i potencjał nowych kart graficznych SUPER. Promocja potrwa do 18 sierpnia lub wcześniejszego wyczerpania zapasów kodów.

Nowy sterownik Game Ready zapewnia zwiększoną wydajność w trybie DirectX 12

NVIDIA wydała nowy sterownik Game Ready, który zapewnia zwiększoną wydajność dla wersji DirectX 12 gier Metro Exodus, Strange Brigade oraz Tom Clancy's The Division 2. Sterownik ten zapewnia również obsługę nowych kart graficznych GeForce RTX 2060 SUPER i GeForce 2070 SUPER oraz trzech kolejnych monitorów zgodnych ze standardem G-SYNC (LG 34GL750, HP 25mx, HP Omen X 25f).

Aplikacja NVIDIA FrameView dostępna do pobrania

NVIDIA udostępniła wszystkim użytkownikom aplikację FrameView, umożliwiającą testowanie wydajności oraz energii pobieranej przez karty graficzne. Zakup karty to duża inwestycja i gracze zazwyczaj dokonują jej co 2-3 lata. Dlatego ważne jest, aby programy testujące sprawdzały dokładnie wszystkie parametry jej pracy pokazując liczbę klatek na sekundę, liczbę utraconych klatek, zużycie energii, wydajność na wat i inne. Do tej pory żadne narzędzie ani aplikacja nie podawały dokładnie wszystkich tych wyników, dlatego NVIDIA stworzyła FrameView, wszechstronną aplikację do testów porównawczych, którą każdy może pobrać i używać za darmo. FrameView może przechwytywać dane ze wszystkich głównych interfejsów API i praktycznie wszystkich gier dzięki obsłudze platform DirectX 9, 10, 11 i 12, OpenGL, Vulkan oraz UWP (Universal Windows Platform).

Aplikacja ma minimalny wpływ na obciążenie systemu podczas testów, a zintegrowana nakładka umożliwia wyświetlanie wydajności i statystyk podczas rozgrywki, a także pozwala na zbieranie szczegółowych danych do porównania. Jest tylko jeden wyjątek: interfejs API zużycia energii procesorów graficznych firmy AMD podaje średnią wartość poboru energii przez samo GPU oraz całą kartę graficzną, a nie rzeczywiste wartości.

Monitory kompatybilne z G-SYNC

Nowe monitory kompatybilne z G-SYNC to modele: LG 34GL750, HP 25mx oraz HP Omen X 25f.