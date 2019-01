Nowości TCL na targach CES 2019

Na targach CES 2019 TLC zapowiedziało telewizor QLED 8K z SI, telewizory z Android TV oraz nową linię produktów audio.

Na targach CES, TCL zaprezentowało swój najnowszy, flagowy telewizor 8K ze zintegrowaną sztuczną inteligencją, TCL X10 QLED 8K. Jego wprowadzenie na rynek europejski jest przewidziane na drugą połowę roku. W tym nowym produkcie połączono zaawansowaną technologię wyświetlania QLED od TCL oraz rozdzielczość 8K, która zapewnia jakość obrazu na światowym poziomie, a równocześnie jest zintegrowana z technologią audio Dolby Atmos, dostarczającą dźwięk o jakości zbliżonej do efektu kina domowego. Telewizor wyposażony jest również w szereg inteligentnych funkcji Android TV, w tym wybudowaną funkcję Google Assistant.

Tomson Li, prezes koncernu TCL, powiedział: "Dostrzegamy zapotrzebowanie na telewizory o większych ekranach i najwyższej rozdzielczości i dlatego z dumą zapowiadamy uzupełnienie naszej oferty telewizorów ze sztuczną inteligencją o wiodący na rynku telewizor QLED 8K. Ta premiera wpisuje się w nasz nieprzerwany pęd ku innowacyjności i bezustanne dążenie do oferowania klientom niezrównanych technologii i produktów, co zresztą było podstawą do solidnego wzrostu firmy w skali świata w 2018 roku."

TCL X10 QLED 8K

TCL X10 QLED 8K posiada następujące funkcje:

• Technologia wyświetlania 8K z rozdzielczością 7,680 x 4.320 pikseli(około 33,2 megapikseli). Zwiększa ona liczbę pikseli w telewizorze 4K czterokrotnie i zapewnia wyostrzony obraz, który pod względem czystości jest bliższy rzeczywistości.

• Technologia Quantum Dot, zintegrowanaz technologią wyświetlania w szerokiej palecie barw (WCG), obejmująca do100% pełnej przestrzeni kolorów DCI-P3.

• Rozwiązanie zapewniające wysoką kontrolę stref kontrastu i precyzyjne regulowanie podświetlenia, gwarantujące wyższą, niezwykle intensywną jakość obrazu.

• Zintegrowana technologia obrazu Dolby Vision, mająca duży wpływ na kolorystykę, jasne barwy i odwzorowanie cieni, co powinno pozwolić na głębsze zanurzenie w obraz.

• Zintegrowany, inspirowany technologią kinową soundbar z technologią dźwięku Dolby Atmos.

• System Android TV z wbudowaną funkcją Google Assistant, dającą możliwość wykonania miliona czynności przy pomocy sterowania głosowego.

• Zintegrowany soundbar z AI, dzięki któremu system dźwiękowy może pracować niezależnie, przy wyłączonym telewizorze.

• Smukły, elegancki kształt jednego z najcieńszych w branży 75-calowych urządzeń z technologią bezpośredniego podświetlania. Efekt ten udało się uzyskać dzięki rewolucyjnej strukturze podświetlania, która skraca odległość optyczną do 4 mm.

Stowarzyszenie 8K

TCL ogłosiła także, że planuje wspólnie z innymi wiodącymi dostawcami technologii wyświetlania, powołać do życia Stowarzyszenie 8K. Misją Stowarzyszenia będzie zdefiniowanie standardów jakości wyświetlania w rozdzielczości 8K oraz propagowanie tej technologii wśród konsumentów i partnerów z branży, np. dostawców usług streamingowych. Działania te mają przyspieszyć spodziewane błyskawiczne przyjęcie 8K jako standardowej rozdzielczości w telewizorach wielkoekranowych.

Nowa seria Android TV - ES56-ES58

TCL pokazała również linię telewizorów ES56-ES58 z Android TV, skierowanych na rynek europejski i wychodzących naprzeciw potrzebom młodszych odbiorców, z uwagą śledzących najnowsze trendy. Linię wyposażono w system Android 8 i zaawansowane rozwiązania technologiczne AI, np. Google Assistant, dzięki którym, poprzez funkcję kontroli głosowej, użytkownicy zyskują łatwy dostęp do szerokiej oferty treściowej. Telewizory dostępne są w wersji 32- oraz 40-calowej i wyposażone są także w technologie wyświetlania Full HD i oferują możliwość wyświetlania treści w technologii HDR, gwarantujące wyjątkową jakość obrazu. Równocześnie, dzięki smukłemu i eleganckiemu wyglądowi, harmonijnie wpiszą się w każdy styl wnętrza.

ES56

TCL pokazała również swoją nową platformę sztucznej inteligencji, pod nazwą TCL AI-IN. Obejmie ona wszystkie produkty TCL z AI, a także zintegruje wszystkich partnerów dostarczających inteligentne technologie, w tym Android TV, Roku (w Ameryce Północnej) oraz Amazon Alexa. Dzięki tej nowej platformie marek, TCL buduje inteligentny ekosystem, zapewniający klientom proste, spersonalizowane doświadczenia w codziennym życiu.

Nowa oferta produktów audio

Na targach CES TCL zapowiedziała również wprowadzenie na rynek rozwiązań rozrywkowych TCL (TES), w tym sprzętu audio (słuchawek nausznych i dousznych) oraz soundbarów, już w pierwszej połowie 2019 roku. W ten sposób oferta produktowa TCL poszerzy się o nowe segmenty, co uwypukli pozycję firmy jako wiodącej międzynarodowej marki elektroniki użytkowej.

Wspominane urządzenia audio są skierowane do młodego odbiorcy oraz tych konsumentów, którzy śledzą najnowsze trendy. TCL chce podnosić jakość całościowego odsłuchu, zachowując wierność trzem podstawowym wartościom: autentyczności, wydajności i kreatywności. TCL zaprezentowała gamę słuchawek – od dousznych po nauszne – podzieloną na cztery odróżniające się linie przeznaczone dla osób, które słuchając muzyki chcą wyrazić swoją indywidualność (SOCL), pozostać sobą (MTRO), żyć zdrowo (ACTV) lub dążyć do doskonałości (ELIT).

Do swojej oferty soundbarów TCL dodaje dwie nowe linie: serię TS 5 o łatwej konfiguracji i świetnej jakości dźwięku, przeznaczoną dla telewizorów o przekątnej od 43 cali, a także serię TS 7 o wzbogaconych funkcjach łączności i jeszcze lepszej jakości dźwięku przeznaczoną dla telewizorów o przekątnej od 55 cali. W każdej linii dostępne są dwa modele. Zarówno TS5010, jak i TS7010 są wyposażone w bezprzewodowy subwoofer, będący najlepszym rozwiązaniem dla wielkoekranowego kina domowego. Pod względem akustycznym są tak dostrojone, by uwydatniać najmniejsze dźwiękowe detale, niezależnie od tego, czy użytkownik słucha muzyki, czy ogląda film.

TS 7010

Soundbary TCL z linii TS zapewniają niezrównane doznania akustyczne, wyspecjalizowane tryby dźwiękowe i bezprzewodowe subwoofery, co składa się na precyzyjne odtwarzanie ścieżek dźwiękowych dowolnego obrazu, a także muzyki ze smartfonu, tabletu czy laptopa.