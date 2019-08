Nowości THQ Nordic - Saints Row 5 w produkcji, Dead Island 2 znów zmienia dewelopera

THQ Nordic ujawniło swoje plany na przyszłość. Wewnętrzne zespoły producenta pracują nad wieloma nowymi tytułami, powstają: Saints Row 5, nowa odsłona TimeSplitters, niezapowiedziany projekt studia Fishlabs oraz Dead Island 2.

Przedstawiciele THQ Nordic zasypują nas dzisiaj informacjami. Wiemy już, że producent wzbogacił się dzisiaj o trzy nowe, utalentowane zespoły: Gunfire Games, Milestone oraz Goodbye Kansas Game Invest. To jednak nie wszystkie wieści jakie napływają do nas z obozu europejskiego wydawcy.

Na początek dobre wieści - studio Volition pracuje nad pełnoprawną kontynuacją serii Saints Row. Jak podało THQ Nordic, prace nad produkcją są już w bardzo zaawansowanym stadium. Warto przypomnieć, że ostatnia część serii (nie licząc spin-off'ów i dodatków) ukazała się w 2013 roku.

Dowiedzieliśmy się również, że studio Fishlabs, znane do tej pory głównie z serii Galaxy on Fire, praucje nad zupełnie nową, niezapowiedzianą jeszcze marką. Sympatyków serii TimeSplitters, która obecnie należy do THQ Nordic, z pewnością ucieszy fakt, że do deweloperów dołączył Steve Ellis, jeden z twórców marki.

Były dobre informacje, a teraz, zgodnie z tradycją, pora na te złe. Jeśli wyczekujecie rychłej premiery Dead Island 2, to nie mamy dla was dobrych wieści. THQ Nordic poinformowało, że po raz kolejny zmieniono zespół odpowiedzialny za grę. Tym razem odpowiedzialność za "wskrzeszenie" produkcji spadło na barki pracowników Dambuster Studios (Homefront: Revolution). Warto tu przypomnieć, że pierwszą oficjalną zapowiedź Dead Island 2 otrzymaliśmy ponad 5 lat temu. Co więcej, wówczas otrzymaliśmy pierwszy zwiastun gry i fragmenty gameplayu. Niestety, później produkcji nie wiodło się już tak dobrze. Niezadowolony wydawca postanowił zrezygnować z usług studia Yager Development i w jego miejsce zatrudnił Sumo Digital, jak jednak widać brytyjski zespół również nie podołał zadaniu.

Czy w przypadku Dead Island 2 swoje zastosowanie znajdzie stare przysłowie "do trzech razy sztuka"? Miejmy nadzieję, że tak.

