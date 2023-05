Nowości dla graczy i nie tylko od AOC oraz Philips

W warszawskim Centralnym Domu Technologii 16 kwietnia odbyło się spotkanie prasowe zorganizowane przez AOC oraz Philipsa. Zaprezentowano na nim najnowsze rozwiązania obu producentów. Oto, na co my zwróciliśmy uwagę!

Duży monitor OLED dla graczy

Philips 42M2N8900 z serii Evnia to najnowsza propozycja, która sprawdzi się u graczy w tym i tych konsolowych. Monitor wyposażono w 42-calową matrycę typu OLED, która wyświetla obraz w rozdzielczości 4K, z odświeżaniem ekranu 138 Hz. Dzięki złączu HDMI 2.1 sprzęt ten może skorzystać z pełni możliwości PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

Model 42M2N8900 wyposażono w dwa wbudowane, 10-watowe głośniki oraz podświetlenie Ambiglow, które dostosowuje barwę i natężenie iluminacji do treści wyświetlanych na ekranie.

W końcu "kompaktowy" ekran Oled

AOC AGON PRO AG276QZD to monitor o nowoczesnym, asymetrycznym wzornictwie. Wyposażono go w 26,5-calową matową matrycę OLED o rozdzielczości Quad HD i odświeżaniu na poziomie 240 Hz. Wyświetlacz cechuje się niskim czasem reakcji (0,03 ms GtG) i umożliwia wyświetlanie aż 1,07 mld kolorów.

Monitor może przypaść do gustu graczom, którzy oczekują wysokiej jakości obrazu z nasyconymi kolorami i głębokimi czerniami, a jednocześnie chcą cieszyć się dynamiką gamingowego panelu. W zestawie z monitorem znajduje się ergonomiczna podstawa, która umożliwia regulację pozycji ekranu, w tym obustronny pivot. Podstawa została zaprojektowana tak, aby bez straty stabilności zajmować niewiele miejsca na biurku.

Dwa monitory w jednym

Monitor 45B1U6900CH cechuje się 45-calową, zakrzywioną matrycą VA i wyświetla obraz w rozdzielczości 5120 x 1440 px. Jego rozmiar i rozdzielczość odpowiadają dwóm 24-calowym monitorom Quad HD.

Sprzęt ten może sprawdzić się między innymi w pracy z programami do obróbki wideo, w przypadku których istotne jest wyświetlanie tzw. timeline’u. Monitor może również pełnić funkcję stacji dokującej, gdyż wyposażono go w dwa wielofunkcyjne złącza USB-C oraz 4-portowy koncentrator USB.

Coś dla graczy dbających o budżet

AOC Q24G2A/BK to 23,8-calowy monitor dla graczy, wyposażony w matrycę IPS o rozdzielczości Quad HD i kontraście 1000:1. Takie połączenie przekątnej z rozdzielczością przekłada się na ponadprzeciętne zagęszczenie pikseli, które wynosi 123,4 PPI. Gdyby monitor wyświetlał obraz w standardowej rozdzielczości Full HD, zagęszczenie wynosiłoby jedynie 92,6 PPI. Model Q24G2A/BK jest kompatybilny z technologią Adaptive Sync oraz G-SYNC. Jego częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 165 Hz, a czas reakcji to 1 ms (MPRT). Sprzęt sprawdzi się m.in. w dynamicznych grach sieciowych i tytułach nastawionych na rywalizację. Jego atutem jest też sugerowana cena wynosząca niespełna 1 300 zł.

Drugi monitor w każdych warunkach

Philips 16B1P3302D to monitor przenośny wyposażony w dwa złącza USB-C. Wyświetlacz ten może być podłączony do urządzenia źródłowego, np. laptopa czy telefonu, a jednocześnie być zasilany za pomocą drugiego przewodu USB-C.

Matryca w modelu 16B1P3302D została wykonana w technologii IPS i wyświetla obraz w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy odświeżaniu 75 Hz.

Monitor charakteryzuje się smukłą obudową i niską wagą, co ułatwia jego transport. W zestawie do wyświetlacza dołączony jest trwały filcowy pokrowiec. Dzięki temu sprzęt można mieć zawsze pod ręką, aby w razie potrzeby służył np. jako ekran do prezentacji.

Monitor może być też wykorzystywany w warunkach terenowych, bez dostępu do sieciowego źródła prądu. Model 16B1P3302 może czerpać energię z baterii podłączonego urządzenia źródłowego lub z powerbanka.

Uniwersalny monitor z kamerką i obsługującą Windows Hello

Kolejną nowością jest monitor AOC Q27P3CW, wyposażony w 27-calową matrycę IPS o rozdzielczości Quad HD. Odświeżanie ekranu w tym modelu wynosi 75 Hz, a zagęszczenie pikseli to 109 PPI. Wyświetlacz cechuje się pokryciem przestrzeni barwowej sRGB na poziomie 114,2% oraz 100,3% w przypadku Adobe RGB.

Powyżej ekranu monitora umiejscowiono kamerę internetową ze zintegrowanym mikrofonem. Sprzęt ten wspiera funkcję Windows Hello, która pozwala na bezpieczne logowanie się do systemu na podstawie skanu twarzy użytkownika. Dla zwiększenia prywatności po zakończonej rozmowie kamerę można obrócić w dół. Poza złączami HDMI i DisplayPort w wyświetlaczu zintegrowano port USB-C, który wspiera zasilanie Power Delivery 65 W. Ergonomiczna podstawa monitora umożliwia pełne dostosowanie pozycji ekranu – pochylenie, zmianę wysokości, obrót oraz tryb portretowy.