Nowości na rynku telewizorów. Hisense prezentuje swoje modele na 2023 rok

Marka Hisense zaprezentowała nowe telewizory na rok 2023. Na jakie funkcje i technologie można liczyć? Czym wyróżniają się poszczególne modele?

Nie trudno zauważyć, że rynek telewizorów stale się powiększa, a do oferty sklepów trafia coraz więcej innowacyjnych rozwiązań. Jednym z liderów w tej branży jest marka Hisense, która konsekwentnie dąży do tworzenia nowych technologii dostosowanych do potrzeb i wymagań konsumentów. Jak podkreśla Karolina Kłopotowska (Zastępca Dyrektora Generalnego w Hisense Poland):

W oparciu o raporty i badania GfK, wiemy, że w dobie kryzysu konsumenci chętniej wybierają produkty, które ułatwią codzienne obowiązki, są dopasowane do ich potrzeb oraz są jak najbardziej ekologicznym rozwiązaniem. Marki chcące wyróżnić się na tle konkurencji, powinny kierować się tymi trzema trendami konsumenckimi.

Marka Hisense stara się wychodzić naprzeciw tym potrzebom, dodając do swojej oferty nową linię telewizorów. Wśród nich znalazły się: seria Laser TV 4K L9H, cztery serie miniLED – UXKQ, U8KQ, U7KQ i U6KQ, a także QLEDy – A7KQ, A6KQ, A5KQ oraz serię E7KQ PRO.

Seria Laser TV L9H

Technologia Laser TV (telewizja laserowa) to pionierskie rozwiązanie marki Hisense. Jest to połączenie projektora 4K ultrakrótkiego ze specjalnie skonstruowanym ekranem, eliminującym odbicia. Do oferty trafiły dwa modele z serii seria L9H (100L9H oraz 120L9H ) w dwóch rozmiarach - 100 oraz 120 cali. Urządzenia obsługują formaty Dolby Vision™ oraz HDR10+ oraz zostały wyposażone w tryb Filmmaker, co oznacza, że obraz wyświetlany jest zgodnie z wizją reżyserską - bez dodatkowych ulepszeń czy filtrów. Za jasny i wyraźny obraz - niezależenie od oświetlenia i kąta patrzenia - odpowiada jasność na poziomie 3000 lumenów. Dołączony projektor z technologią Trichroma ma zapewniać jeszcze lepsze odwzorowanie i pokrycie barw BT.2020 na poziomie 107%.

Technologia miniLED

Postawiono też na rozwinięcie technologii miniLED - w portfolio marki pojawiły się cztery serie: UXKQ, U8KQ, U7KQ oraz U6KQ. Modele różnią się przede wszystkim rodzajem matrycy miniLED, liczbą stref wygaszania i oczywiście ceną.

Telewizory z serii UXKQ dostępne są w dwóch rozmiarach - 65” i 85”. Ekrany oferują kolejno 1456 (65”) oraz aż 5184 (85”) lokalnych stref wygaszania, a także jakość szczytową o wartości 1500 nitów (65”) i 2500 nitów (85”). Oba modele posiadają matrycę o częstotliwości odświeżania 144 HZ w trybie Game Mode PRO oraz obsługują formaty Dolby Vision IQ i HDR10+ Adaptive, a także Dolby Atmos.

Udoskonaleniem zeszłorocznej linii U8HQ jest model seria U8KQ z trzema dostępnymi modelami - 55", 65" oraz 75". Wszystkie telewizory wyposażono w panel miniLED PRO, który gwarantuje od 672 do 1056 lokalnych stref wygaszania, a szczytowa jasność (modeli 65 oraz 55 cali) wynosi 1500 nitów. Nie zabrakło obsługi formatów Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive oraz Dolby Atmos i podobnie jak w serii UXKQ, mamy do dyspozycji matrycę o częstotliwości odświeżania 144Hz Game Mode PRO.

W skład serii U7KQ wchodzi model 55-, 65- oraz 75-calowy. Oferują one kolejno 240, 384 oraz 512 lokalnych stref wygaszania i szczytową jasność na poziomie 1000 nitów. Wszystkie telewizory obsługują formaty Dolby Vision IQ, HDR10+ oraz Dolby Atmos oraz zapewniają częstotliwość odświeżania 144Hz Game Mode PRO.

Wśród telewizorów miniLED z serii U6KQ znajdziemy dwa warianty - model 55” gwarantujący 120 lokalnych stref wygaszania i model 65” ze 192 lokalne strefami wygaszania. Podobnie, jak w wyżej wymienionych modelach, nie zabrakło takich technologii jak Dolby Vision, HDR10+ oraz Dolby Atmos.

Nie zabrakło rozwiązań dla graczy - seria E7KQ PRO

Na rynek trafiła też seria telewizorów, która powstała z myślą o graczach. Linia E7KQ PRO dysponuje modelami w trzech rozmiarach 55”, 65” oraz 75”. We wszystkich urządzeniach zastosowane panele QLED 4K o częstotliwości odświeżania 120Hz. Do tego otrzymujemy funkcję ALLM - telewizor po podpięciu konsoli wykrywa urządzenie i uruchamia tryb Game Mode PRO 144 Hz. Nie zabrakło też technologii Direct Full Array odpowiadającej za odpowiednie podświetlanie obrazu, a także technologii VRR umożliwiającej częstotliwość odświeżania na poziomie 144Hz przy rozdzielczości UHD i 240Hz przy FHD.

Wzbogacenie o nowe QLED-y

Wśród nowej linii QLED-ów pojawia się seria A7KQ (modele w rozmiarach od 43” do 65”), A6KQ (modele w rozmiarach od 43” do 85”) oraz A5KQ (modele w rozmiarach 32” i 40”). Wszystkie oparte są na technologii Quantum Dot Colour i zostały wyposażone Dolby Vision, HDR10+ oraz DTS Virtual X. Co więcej, telewizory z linii A5KQ posiadają gniazdo USB-C, dzięki czemu ekran może łatwo zostać podłączony do komputera. Dodatkowo, istnieje możliwość odchylenia ekranu.

