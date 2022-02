Nowości w HBO GO! Zajrzyjcie za kulisy "Gomorry"!

Szukacie ciekawego filmu do obejrzenia? W takim razie koniecznie sprawdźcie nowości w ofercie platformy HBO GO!

Spis treści

Najbliższe siedem dni na platformie HBO GO zapowiada się na dość spokojnie. Wygląda to tak, jakby stacja przygotowywała się już do uruchomienia w Polsce usługi HBO Max, która w naszym kraju ma wystartować już w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu wciąż możemy jednak liczyć na ciekawe propozycje. Wśród nich warto wymienić komedię kryminalną "Millerowie" z Jennifer Aniston i Jasonem Sudeikisem w rolach głównych!

"Millerowie"

David Burke jest pomniejszej klasy dealerem marihuany. Jego klientami są kucharze, matki, ale nie dzieci – ma przecież skrupuły. Co więc mogło pójść źle? Wiele rzeczy. Woląc z oczywistych powodów trzymać się w cieniu, na własnej skórze odczuwa, że żaden dobry uczynek nie uchodzi bezkarnie. Kiedy próbuje pomóc nastolatkom z sąsiedztwa, napada na niego trzech bezdomnych punków, którzy kradną mu towar i pieniądze, przez co staje się dłużnikiem swego dostawcy, Brada. Aby zacząć od nowa – i zachować zdrowie, a pewnie też życie – David musi stać się przemytnikiem narkotyków na dużą skalę i sprowadzić najnowszą dostawę Brada z Meksyku. Z pomocą swoich sąsiadów: cynicznej striptizerki Rose, niedoszłego klienta Kenny’ego oraz sprytnej, znającej życie ulicy nastolatki Casey obmyśla niezawodny plan.

Kraj produkcji : Stany Zjednczone

: Stany Zjednczone Reżyseria : Rawson Marshall Thurber

: Rawson Marshall Thurber Scenariusz : Steve Faber, Bob Fisher, John Morris, Sean Anders

: Steve Faber, Bob Fisher, John Morris, Sean Anders Gatunek : komedia kryminalna

: komedia kryminalna Obsada : Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter, Ed Helms, Nick Offerman, Kathryn Hahn, Molly C. Quinn, Tomer Sisley, Luis Guzman

: Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Will Poulter, Ed Helms, Nick Offerman, Kathryn Hahn, Molly C. Quinn, Tomer Sisley, Luis Guzman Data premiery: 1 marca

"Nick i Norah"

Młody muzyk Nick leczy złamane serce po rozstaniu z ukochaną. Aby zająć myśli czymś innym, postanawia wybrać się na koncert. Podobne plany na wieczór ma zbuntowana nastolatka o imieniu Norah. Na pozór nic ich nie łączy. Przypadek sprawia jednak, że para spędza wspólnie noc na poszukiwaniach klubu, w którym ma się odbyć koncert ich ulubionego zespołu. Spotkanie przeradza się w niespodziewany romans, który na zawsze odmieni życie bohaterów.

Zobacz również:

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Peter Sollett

: Peter Sollett Scenariusz : Lorene Scarafia

: Lorene Scarafia Gatunek : dramat, komedia, romans

: dramat, komedia, romans Obsada : Kat Dennings, Michael Cera, Aaron Yoo, Rafi Gravon, Ari Graynor, Alexis Dziena, Jonathan B. Wright, Zachary Booth, Jay Baruchel

: Kat Dennings, Michael Cera, Aaron Yoo, Rafi Gravon, Ari Graynor, Alexis Dziena, Jonathan B. Wright, Zachary Booth, Jay Baruchel Data premiery: 3 marca

Wszystkie nowości HBO GO w tym tygodniu:

poniedziałek (28 lutego)

Ktoś, gdzieś [odc. 7, sezon 1]

Prawi Gemstonowie [odc. 9, sezon 2]

Billions [odc. 6, sezon 6]

Genialna przyjaciółka [odc. 7, sezon 3]

Euforia [odc. 8, sezon 2]

wtorek (1 marca)

Szron

Białe święta

Dziewczyny nie powinny chodzić same nocą

Poszukiwana silna kobieta

Millerowie

6 kroków

Gomorra: Kulisy serialu [odc. 1-4]

Bob Costas [odc. 1, sezon 2]

Pozłacany wiek [odc. 6, sezon 1]

czwartek (3 marca)

Nick i Norah

Snowfall [odc. 3, sezon 5]

All American [odc. 9,sezon 4]

Wychowane przez wilki [odc. 6, sezon 2]

piątek (4 marca)

Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem [odc. 2, sezon 9]

Na planie [odc. 9, sezon 19]

Uduchowiona Gloria

sobota (5 marca)

Malowanie z Johnem [odc. 3, sezon 2]

Batwoman [odc. 13, sezon 3]

niedziela (6 marca)

Obsesja Eve [odc. 3, sezon 4]

Wampiry: Dziedzictwo [odc. 11, sezon 4]

Młody Sheldon [odc. 15, sezon 5]

Zobacz także: Czystka w ofercie HBO GO! Zaraz znikną "Ojciec chrzestny" i "Jojo rabbit"!