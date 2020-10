Nowości w Orange Video Pass - od teraz filmy bez limitu na Canal+ i CDA

W usłudze Video Pass dostępnych jest 9 nowych platform wideo, z których mogą skorzystać klienci Planów Mobilnych i pakietów Orange Love. Jakie serwisy dołączyły?

Video Pass to usługa, która umożliwia oglądanie filmów i seriali z wybranych platform bez pomniejszania limitu GB. Mogą ją aktywować klienci indywidualni Orange lub użytkownicy, którzy posiadają ofertę na abonament (w Planie Mobilnym 45, 55, 75 lub w dowolnym pakiecie usług Orange Love).

Do tej pory w ofercie dostępne były takie serwisy jak: HBO GO, Netflix, YouTube, Orange TV Go, vod.pl i WP Pilot.

Teraz dołączają do nich nowe platformy:

Canal+,

TVP Sport,

Player,

CDA Premium,

Ipla,

TVP VOD,

TVP Stream,

TVP info,

Poland in.

Przy podpisaniu nowej umowy na Plan Mobilny 75 lub pakiet Orange Love Premium na 24 miesiące, Video Pass jest w prezencie na cały czas trwania kontraktu. W tych ofertach klienci mogą korzystać z sieci #hello5G i oglądać treści online z najwyższą prędkością.

W pozostałych Planach Mobilnych (z wyjątkiem Planu Mobilnego 35, w którym usługa jest niedostępna) oraz w pakietach Orange Love, Video Pass kosztuje 20 złotych miesięcznie. W Planie Mobilnym 55 oraz w Orange Love Extra pierwszy miesiąc korzystania klienci dostają w prezencie.

O szczegółach oferty dowiecie się tutaj: orange.pl/lp/video-bez-limitu-danych

