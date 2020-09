Nowości w ofercie Jabra - słuchawki douszne Elite 85t z technologią ANC

Aktywna redukcja szumów (ANC) w nowym słuchawkach dousznych Elite 85t oraz w zaktualizowanych modelach z serii Elite 75t. Zobacz, jak się prezentują.

Spis treści

Jabra wprowadza nowe funkcje do oferty swoich produktów. Technologia aktywnej redukcji szumów (ANC) pojawi się w słuchawkach Jabra Elite 85t oraz w urządzeniach z serii Jabra Elite 75t. Niewielkie rozmiary i optymalne dopasowanie słuchawek pozostaną bez zmian.

Elite 85t z technologią Jabra Advanced ANC

Zestaw słuchawkowy Jabra Elite 85t został wyposażony w pełni regulowaną cyfrową funkcję ANC, która umożliwia włączanie pełnej redukcji hałasu, całkowite jej wyłączanie w trybie podsłuchiwania (HearThrough), a także korzystanie z ustawień pośrednich. Wszystko to można ustawić za pomocą podwójnego suwaka.

Słuchawki posiadają również 6 mikrofonów oraz ochronę przed wiatrem, co pozwoli na bezproblemowe rozmawianie, niezależnie od miejsca. Czas działania baterii wynosi ok. 5,5 godzin, a przy użyciu kompaktowego etui ładującego (z włączoną funkcją ANC) do 25 godzin (z wyłączonym ANC do 31 godzin). Dwa chipsety w słuchawkach dousznych Elite 85t zapewniają nie tylko efektywność ANC, ale też optymalne przetwarzanie dźwięku. 12-milimetrowe głośniki pozwalają cieszyć się donośnym i dobrej jakości dźwiękiem.

Półotwarta konstrukcja słuchawek poprawia komfort i zmniejsza ciśnienie w uszach, natomiast owalny kształt zapewnia lepszą szczelność w uchu.

Jabra Elite 85t - dane techniczne:

Kompaktowa konstrukcja i owalne silikonowe wkładki EarGels

Specjalny chip do ANC, który skuteczniej eliminuje hałasy z otoczenia

Sześć mikrofonów i ochrona przeciwwiatrowa

Aktywna redukcja szumów przy użyciu 4 mikrofonów wewnątrz i na zewnątrz

słuchawek

12-milimetrowe głośniki emitujące donośny dźwięk i mocne basy

Półotwarta konstrukcja umożliwiająca naturalne słuchanie dźwięku

Regulowana aktywna redukcja szumów z dwoma suwakami: od pełnej ANC po pełny

podsłuch

Wytrzymałość o stopniu IPX4 i dwuletnia gwarancja

Działanie baterii nawet przez 5,5 godziny lub do 25 godzin przy użyciu etui

ładującego (z włączoną funkcją ANC) i do 7 godzin lub łącznie 31 godzin z

wyłączoną funkcją ANC

Certyfikat zgodności ze standardem ładowania bezprzewodowego Qi i kompatybilność ze wszystkimi ładowarkami Qi

Regulowany korektor dźwięku w aplikacji Sound+ doskonali brzmienie muzyki

Aktywni asystenci głosowi. Elite 85t współpracuje z Alexą, Siri i Google Assistant

Funkcja MyControls umożliwiająca konfigurowanie przycisków i Jabra MySound do indywidualnej regulacji dźwięku

Funkcja ANC także w modelach Elite 75t

Funkcja aktywnej redukcji szumów jest dostępna także dla użytkowników produktów z rodziny Elite 75t. Dotychczasowi użytkownicy mogą aktywować funkcję ANC za pomocą bezpłatnej aktualizacji OTA (Over-the-air). Wbudowany chipset Qualcomm umożliwia włączenie ANC w istniejącym już modelu bezprzewodowych słuchawek. Przy włączonej funkcji, bateria wystarcza na 5,5 godziny po jednym naładowaniu (łącznie 24 godziny z etui ładującym), a z wyłączoną funkcją ANC słuchawki działają na baterii jak dotychczas, czyli przez 7,5 godziny i łącznie 28 godzin.

Urządzenia z serii Jabra Elite 75t, w zależności od rynku, będzie można także kupować standardowo z funkcją ANC od października 2020 roku. Zarówno dotychczasowi użytkownicy produktów Elite 75t, jak i przyszli nabywcy, będą mogli korzystać ze standardowej technologii redukcji hałasu o niższych częstotliwościach. Należy zaznaczyć, że dodanie funkcji ANC w standardzie nie zwiększy ceny słuchawek.

Cena i dostępność:

Jabra Elite 85t będą oferowane w wybranych sieciach handlowych w rekomendowanej cenie rynkowej 229 euro/229 dol.

Słuchawki będą dostępne w kolorze tytanowo-czarnym od listopada 2020 r. oraz złoto-beżowym, miedziano-czarnym, czarnym i szarym od stycznia 2021 r.

Zobacz także nasz ranking głośników bluetooth 2020.