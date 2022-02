Nowy Assassin's Creed jeszcze w tym roku? Sprawdź, co wiemy o "Rift"

Nowa odsłona serii Assassin's Creed może zadebiutować jeszcze w tym roku. W tajemniczym "Rift" pojawi się postać z AC: Valhalla.

Nie da się ukryć, że Assassin's Creed to obecnie najsilniejsza marka w portfolio Ubisoftu. Coraz więcej wskazuje na to, że producent zamierza w najbliższych latach intensywniej wykorzystać swoją flagową serię. Obecnie trwają prace nad Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku, czuli ogromnym rozszerzeniu do najnowszej odsłony cyklu oraz Assassin's Creed Infinity - pierwszej, w pełni sieciowej części. Jak donosi Jason Schreier z Bloomberga, to nie koniec atrakcji jakie czekają na fanów Assassin's Creed w nadchodzących miesiącach.

Basim z Assassin's Creed Valhalla (fot. Ubisoft)

Choć Valhalla ma być wspierana jeszcze kilka miesięcy, to możliwe, że już w tym roku zagramy w kolejną pełnoprawną odsłonę cyklu. Według Schreiera, Ubisoft intensywnie pracuje na grą o nazwie kodowej "Rift", która pierwotnie miała zadebiutować jako DLC do Valhalli, ale ostatecznie zdecydowano się na rozbudowanie jej i wydanie jako samodzielnego produktu. "Rift" ma zadebiutować pod koniec 2022 bądź na początku 2023 roku roku. Według dotychczasowych informacji, gra pozwoli nam wcielić się w postać Basima, czyli jednego z bohaterów pobocznych AC: Valhalla.

Assassin's Creed Rift ma mocno odbiegać pod względem rozgrywki od ostatnich odsłon cyklu. Zamiast ogromnej produkcji z otwartym światem i elementami RPG mamy otrzymać bardziej "klasyczne" podejście do "Asasyna". Rift zaoferuje nam znacznie mniejsze miejscówki - ponoć głównym teatrem wydarzeń ma być Bagdad. Do tego możemy liczyć na rozgrywkę nastawioną na skradanie się i ciche działania.

Na pierwsze oficjalne informacje odnośnie Assassin's Creed Rift będziemy musieli najprawdopodobniej poczekać jeszcze kilka miesięcy. Ubisoft jest powiem teraz w pełni skupiony na Assassin's Creed Valhalla: Świt Ragnaroku, którego premiera odbędzie się już 10 marca.

