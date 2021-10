Nowy Asus TUF Gaming i Adata DDR5 4800 na pierwszych zdjęciach!

Na platformie Weibo pojawiły się pierwsze zdjęcia płyty głównej Asus’a obsługującej pamięć DDR5.

Po raz kolejny harukaze5719 za pomocą swojego konta na Twitterze podzielił się udostępnionymi informacjami. Po raz pierwszy od kilku miesięcy dostaliśmy realne zdjęcia DDR5, a nie przedstawiające tylko render. Moduły produkcji Adaty są zdolne do pracy w specyfikacji JEDEC 4800 MHz i są wyposażone w kości z fabryk Micron’a.

Nie mniej ciekawie wygląda płyta główna Asus'a. Mimo, że zdjęcie nie jest najlepszej jakości można zauważyć, że należy ona do serii TUF Gaming i przeznaczona jest dla najnowszej generacji procesorów Intel Alder Lake. Układy niebieskich będą miały swoją premierę za niecały miesiąc. Na krawędzi płyty można zauważyć tylko dwa złącza SATA – co skutecznie organiczny rozbudowę o kolejne dyski. Być może producent zdecydował się na zastosowanie większej ilości złącz M.2, albo na zdjęciu widać tylko jedno. Ostatnim co rzuca się w oczy jest dość mocno rozbudowany radiator na sekcji zasilania. Ta według wcześniejszych doniesień KOMACHI_ENSAKA powinna być wyposażona w 14+2 faz (VCPU+ VSOC). Na więcej szczegółów pozostaje nam czekać już do premiery.

