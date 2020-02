Nowy Batman Arkham rozpocznie wspólne uniwersum gier DC

Najnowszy raport dotyczący następnej gry Batman Arkham, zdradza, że kolejna odsłona serii będzie otwarciem nowego, spójnego uniwersum DC.

Portal Geeks Worldwide opublikował raport, dotyczący najnowszej odsłony serii Batman Arkham. Według autorów, nowa gra o przygodach "człowieka nietoperza" będzie rebootem i rozpocznie nowe, spójne uniwersum gier w świecie DC. Portal nie podaje szczegółów dotyczących gry, jednak wspomina się o wprowadzeniu kooperacji i "grywalnej rodzinie nietoperzy", co może sugerować obecność Robina, Nightwinga czy Batwoman. Jeśli chodzi o historię, wiadomo, że ważną rolę odegra słynny "Trybunał Sów", a samo studio odpowiedzialne za produkcję – WB Montreal, zamieszcza wskazówki sugerujące, że w nowej grze o Batmanie pojawi się również Liga Cieni. To na razie wszystko, co na ten temat wiemy.

Geeks Worldwide donosi, że także studio Rocksteady już pracuje nad następnym tytułem z uniwersum DC, a gra tworzona jest z myślą o konsolach nowej generacji. Wiadomo jedynie, że nie będzie to gra o Supermanie, co potwierdził oficjalnie jeden z pracowników firmy. Nie oznacza to jednak, że gra o przygodach słynnego kosmity nie powstanie.

Wszystko wskazuje na to, że kolejnym projektem, który poszerzy uniwersum gier DC, będzie właśnie produkcja o Supermanie. Niedawno pisaliśmy o tym, że jednym z ekskluzywnych tytułów nowej generacji konsol Microsoftu - Xbox Series X, będzie prawdopodobnie gra o przybyszu z planety Krypton. Wskazówek na ten temat dostarczył jeden ze znanych w branży leaksterów – OsirisBlack. Najnowsze doniesienia Geeks Worldwide zdają się to potwierdzać. Według informacji portalu, Warner Bros Interactive Entertainment już od jakiegoś czasu próbuje stworzyć grę o Supermanie. Podobno tytuł będzie przeznaczony na nowa generację konsol, a prace nad nim prowadzi nieujawnione dotąd studio.

