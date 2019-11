Nowy Batman zostanie zapowiedziany już w grudniu

W ostatnich miesiącach pojawiały się kolejne fale plotek na temat nowej gry z Batmanem w roli głównej. Najnowsze doniesienie mówią, że Batman: Arkham Legacy zostanie zapowiedziany już za dwa tygodnie.

Zapowiedź gry Batman Legacy ma mieć miejsce 12 grudnia podczas The Game Awards 2019. Cały czas nie wiemy jednak, na jakiej konkretnie historii skupi się nowa odsłona Batmana.

Do tej pory najwięcej mówiło się o tytule Court of Owls. Trybunał Sów to organizacja znana fanom serialu GOtham, w którym odegrała znaczną rolę w historii miasta Batmana. Jest to też jednocześnie bardzo ciekawy temat na stworzenie gry, która mogłaby dzięki temu rozwinąć wiele wciągających wątków.

Niedawno pojawiły się jednak nowe informacje o tym, że nowy Batman ma pojawić się pod tytułem Arkham Legacy. To pasowałoby do dotychczasowych tytułów gry, bo jak do tej pory każdy z nich zawierał w sobie wyraz Akrham - Asylum, City, Knight oraz Origins. Na temat samej gry wiemy niewiele oprócz tego, że mielibyśmy pokierować w niej nie tylko Batmanem. Co również byłoby nawiązaniem do poprzednich produkcji, w których mogliśmy zagrać m.in. Kobietą Kotem.

Jak na razie pewni możemy być trzech rzeczy. Nowy Batman na pewno powstaje, a jego głosem nie będzie już niestety Kevin Conroy. Pewni możemy być też tego, że o ile nikt nie zepsuje optymalizacji gry, tak jak miało to miejsce w przypadku Arkham Origins, dostaniemy tytuł z ciekawą historią i bardzo wciągającą rozgrywką. Studio Rocksteady zdążyło nas już do tego przyzwyczaić.