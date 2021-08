Nowy Battlefield co dwa lata? Taki plan ma EA

Electronic Arts podczas ostatniego sprawozdania finansowego, ujawniło wiele ciekawych informacji na temat swojej przyszłości i nadchodzących projektów. Andrew Wilson - CEO EA, ujawnił, że jego firma nie widzi przeszkód, aby powrócić do modelu wydawniczego, w którym kolejne odsłony serii Battlefield ukazywałyby się regularnie co dwa lata. Obecnie czekamy na premierę Battlefield 2042, którą od ostatniej części cyklu (Battlefield V) dzielą już trzy lata.

Zdaniem szefa EA, taki plan wydawniczy pozwoliłby na bardziej drastyczne zmiany w rozgrywce. Jednak podkreśla on jednocześnie, że cykl Battlefield będzie rozwijany w formie gry/gier jako usługi. Zatem oprócz debiutu "dużych", pełnoprawnych odsłon, będziemy mogli również liczyć na rozszerzenie zabawy na urządzeniach mobilnych i w formie darmowych tytułów. Możliwe, że EA chce wzorem Activision i Call of Duty uczynić z Battlefielda ciągle "żyjący" świat, który rozszerzany jest o kolejne premiery dużych gier.

Myślę, że taki jest nasz kierunek, ale co ważniejsze, myślę, że powinniście myśleć o Battlefield jako o usłudze. Wiesz, to, co robimy w związku z premierą tej gry, naprawdę rewolucjonizuje i zmienia sposób prowadzenia epickich działań wojennych w kontekście rozgrywki.

Oprócz tego zapowiedzieliśmy Battlefield Portal, który naprawdę zaczyna opierać się na treściach generowanych przez użytkowników i który będzie napędzał głębokie, długoterminowe zaangażowanie w grę.

Zapowiedzieliśmy też "Strefę Zagrożenia", ale do tej pory nie ujawniliśmy zbyt wiele na temat tego, co się w niej dzieje, więc w nadchodzących miesiącach dowiecie się więcej na ten temat.

Powinniście zrozumieć, że jest to fundament tego, jak naszym zdaniem będzie wyglądała przyszłość usług na żywo związanych z Battlefieldem, które z czasem obejmą premiery na urządzeniach mobilnych, będą zawierały elementy free-to-enter i zmienią charakter tego, co dzieje się od premiery do premiery. Tak więc, o ile wydawanie gry co dwa lata ma sens, jeśli myślimy o tym dzisiaj, o tyle skupiamy się na 365-dniowym zaangażowaniu w tę serię na poziomie platformy, na każdym urządzeniu, na którym klienci chcą grać - Andrew Wilson - CEO EA.