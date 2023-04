Nowy Eden – czy będzie 3. sezon hiszpańskiego serialu? Sprawdzamy, co planuje Netflix

Drugi sezon "Nowego Edenu" dopiero wystartował, jednak prawdziwi fani zapewne obejrzeli już wszystkie odcinki i liczą na nowe. Czy jest na to szansa? Postanowiliśmy sprawdzić, czy powstanie 3. sezon hiszpańskiego thrillera.

Drugi sezon Nowego Edenu rozpoczyna się dokładnie w tym samym punkcie, w którym kończy się sezon poprzedni. Zoa (Amaia Aberasturi) staje przed szansą na wydostanie się z wyspy, odkrywa jednak, że do tajemniczego miejsca właśnie przybywa jej siostra, Gaby (Berta Castañé). Dziewczyna na własną rękę badała sprawę zaginięcia siostry i na wyspę przybyła, by ją odnaleźć. Jednak w miarę pobytu w ośrodku jej nastawienie do sekty zaczyna się zmieniać.

W drugim sezonie jednym z głównych wątków staje się zagadka śmierci Ulisesa, a także walka o wpływy w tajemniczej organizacji. Zoa i jej przyjaciele ze wszystkimi zagrożeniami muszą jednak radzić sobie sami. Charly (Tomás Aguilera) stara się przeprowadzić swój plan ucieczki, jednak jego przedsięwzięcie kończy się fiaskiem – dryfującego chłopaka odnajduje grupa uzbrojonych ludzi i sprowadza go z powrotem na wyspę.

W Hiszpanii Brisa (Ana Wagener) wciąż prowadzi dochodzenie w sprawie zaginionych nastolatków, jednak ojciec Ibóna próbuje wymusić na niej porzucenie śledztwa. Kobiecie udaje się jednak zwerbować dawnych przyjaciół, którzy wyruszają z misją zinfiltrowania Edenu.

fot. Netflix

Czy Netflix stworzy 3. sezon serialu?

W 2. sezonie Nowego Edenu wydarzyło się wiele. Spora liczba bohaterów została zabita, poznaliśmy również wyjaśnienia niektórych sekretów kultu. Na wyspie pojawiły się również dwie nowe postaci – Som (Nona Sobo) i Danae (Lucía Guerrero) – które, jak się okazało, są ściśle powiązane z założycielami sekty.

Na razie Netflix nie wypowiedział się w sprawie przyszłości serialu. Część wątków wciąż nie doczekała się jednak wyjaśnienia, a drugi sezon zakończył się cliffhangerem, tak więc twórcy serii z pewnością chcą stworzyć dalszy ciąg historii o sekcie i tajemniczej wyspie.

Nowy Eden zbiera mieszane recenzje od widzów i krytyków, cieszy się jednak popularnością. Jeśli wyniki oglądalności będą zadowalające, władze serwisu z pewnością pokuszą się o stworzenie dalszego ciągu serialu.

