Nowy Galaxy Note będzie składany?! Ciekawy pomysł Samsunga

Choć wydawało się, że Samsung skończył z serią Galaxy Note, to najnowsza dokumentacja rzuca na sprawę nowe światło. Czym jest Flex Note?

Tegoroczny sukces, jakim dla Samsunga okazało się wypuszczenie na rynek dwóch nowych składanych smartfonów: Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip3 sprawił, że wielu obserwatorów zaczęło zastanawiać się nas sensem kontynuowania linii Galaxy Note. Uznali oni, że nowe składaki koreańskiego producenta są ich idealnymi następcami, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że Galaxy Z Fold3 możemy obsługiwać za pomocą rysika S Pen.

Wygląda jednak na to, że wieszczenie końca Galaxy Note mogło odbyć się zbyt wcześnie. Jak informuje portal LetsGoDigital Samsung złożył w ubiegłym roku wniosek patentowy na urządzenie o nazwie "Flex Note" i taką też nazwę zastrzegł. Dokumentacja wniosku została opublikowana dzisiaj.

Wniosek został złożony do chińskiego urzędu własności intelektualnej (CNIPA) dokładnie 29 października 2020 roku. W dokumentacji znalazło się 30 grafik, prezentujących dwa bardzo podobne do siebie urządzenia. Jedynym różniącym je elementem jest układ aparatów. Przedstawiają one smartfon ze zwijanym ekranem. W pozycji rozłożonej wygląda on podobnie do obecnego na rynku Galaxy Z Fold3.

Wyróżnikiem jest jednak sposób składania, a raczej zawijania ekranu. Zawias znajduje się bowiem nie po środku, a bliżej jednego z boków urządzenia. Dzięki temu po złożeniu wciąż możemy korzystać z niego jak z normalnego smartfona, jednak z tyłu wciąż mamy dostęp do części informacji, wyświetlanych na złożonym fragmencie wyświetlacza. Zajmuje on około połowy powierzchni na pleckach. Pomiędzy składanymi fragmentami znalazło się także miejsce na schowanie rysika S Pen. Jest on niewidoczny po złożeniu urządzenia.

W jednym z wariantów możemy znaleźć dwa aparaty umieszczone w wycięciach ekranu, które po złożeniu znajdują się z tyłu smartfona. W drugim wariancie są one niewidoczne, więc możliwe jest umieszczenie ich pod ekranem, podobnie jak ma to miejsce w Galaxy Z Fold3.

Czy Samsung zdecyduje się na wprowadzenie tego koncepcyjnego smartfona do produkcji? Nie jest to wykluczone. Wiemy, że Samsung lubi eksperymentować i przesuwać granice możliwości wyświetlaczy w telefonach, więc Flex Note może w przyszłości pojawić się na sklepowych półkach.

