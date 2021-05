Nowy Galaxy S20 FE 4G. Na pokładzie Snapdragon 865!

Miesiąc temu informowaliśmy o zakończeniu produkcji Samsunga Galaxy S20-FE, który był oparty na procesorze Exynos 990. Teraz Samsung "po cichu" podmienia w swoim sklepie poprzedni model na nowy z chipsetem Snapdragon 865. Poza jednostką centralną między telefonami nie ma żadnej innej różnicy.

Nowy wariant smartfona Galaxy S20-FE 4G (SM-G780G) nie różni się od poprzednika niczym poza procesorem. W miejsce Exynosa 990, który powodował wiele problemów z użytkowaniem sprzętu, pojawiła się jednostka Snapdragon 865. Poza tym faktem nie ma między modelami żadnych innych różnic.

Samsung już wcześniej informował o planach wypuszczenia "nowej" wersji Galaxy S20 FE. Co ciekawe, ta pojawiła się bez praktycznie żadnego rozgłosu. Nie było oficjalnej zapowiedzi, daty premiery na konkretnych rynkach. Po prostu pojawiła się i już.

Do tej pory w ofercie Samsunga znajdowały się dwa telefony z rodziny Galaxy S20 FE. Model 4G oparty na Exynosie i 5G ze Snapdragonem na pokładzie. Teraz jest to trzecia wersja, która właśnie dzięki procesorowi Snapdragon 865 stanowi niejako pomost między swoimi poprzednikami. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że mimo iż "nowy" S20 korzysta ze Snapdragona, nie oferuje możliwości korzystania z sieci 5G.

Nowa wersja Samsunga Galaxy S20 FE dostępna będzie w sześciu kolorach: Cloud Lavendar, Cloud Mint, Cloud Navy, Cloud Orange, Cloud Red i Cloud White.