Nowy Half Life od twórców The Last of Us i Uncharted?

Pomimo ciepłego przyjęcia Half Life: Alyx, gracze wciąż czekają na kolejną, pełnoprawną odsłonę serii. Czy możliwe jest, aby za produkcję tytułu odpowiadali twórcy serii The Last of Us i Uncharted.

Neil Druckmann - lider Naughty Dog, to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych i utalentowanych twórców gier. Deweloper zasłyną już nie tylko jako główny reżyser, a również zdolny scenarzysta największych hitów na konsole Sony. Słynie on również z wyjątkowej aktywności w mediach społecznościowych, w tym na Twiterze. To właśnie tam Druckmann został zapytany przez Grega Millera - dziennikarza branżowego, o wymarzone projekty.

Miller zapytał konkretnie o marki, w ramach których Druckman najchętniej stworzyłby gry, gdyby pojawiła się tylko taka okazja. Na odpowiedź reżysera nie trzeba było długo czekać, jednak wybór pozycji zdecydowanie zaskakuje.

Na pierwszym miejscu swojej listy lider Naughty Dog umieścił Punishera - komiksowego mściciela, który do gier nigdy nie miał szczęścia, a ostatnia produkcja z nim w roli głównej ukazała się w 2009 roku. Jednak to numer dwa najbardziej zainteresował fanów gamingu na całym świecie. Neil Druckman wskazał bowiem na serię Half Life od Valve. Z całą pewnością, fani cyklu przyjęliby nowego Half Life od Naughty Dog z otwartymi ramionami. Na kolejnych miejscach wymienionych przez dewelopera znalazły się takie marki jak: Ghost Rider, Hotline Miami oraz Cowboy Bebop.

Niestety, ze wszystkich wymienionych pozycji, to właśnie Half Life wydaje się być najmniej prawdopodobny. O ile Sony mogłoby zdobyć licencję na realizację projektu z postaciami Marvela jak: Punisher czy Ghost Rider, a także postarać się o zgodę na stworzenie produkcji w uniwersum Hotline Miami czy rewelacyjnego anime - Cowboy Bebop, to już dogadanie się z Valve graniczyłoby z cudem.

Jedyną nadzieją na stworzenie nowego Half Life'a przez Druckmana jest jego ewentualne odejście z Naughty Dog i dołączenie do Valve. Jednak szanse na to są również znikome, szczególnie, że deweloper i jego studio mają ogromną swobodę działania w ramach marki PlayStation. Co z całą pewnością wpływa pozytywnie na jakość dzieł prezentowanych przez Naughty Dog.

