Nowy Huawei Matebook X Pro w końcu trafia do Polski

Wielu miłośników marki czekało na ten dzień. Po wielu miesiącach oczekiwania w Polsce pojawi się nowy wariant laptopa Huawei Matebook X Pro. A przy zakupie w prezencie można otrzymać tablet gratis.

Seria Matebook została bardzo ciepło przyjęta nad Wisłą. Mniej wymagający użytkownicy pokochali Matebooki D, a bardziej wymagający, w tym naprawdę wielu dziennikarzy, skierowała uwagę w stronę Matebooków X oraz Matebooka 13. Nowy wariant Matebooka X Pro został oficjalnie zaprezentowany podczas targów Mobile World Congress w Barcelonie pod koniec lutego tego roku. Wszystkie nowe Matebooki miałem okazję zobaczyć kilka tygodni wcześniej i ich możliwości, jak i nowa funkcje Huawei Share OneHop zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie.

Wykonanie Nowego Matebooka X pozostało niezmienione w stosunku do poprzedników. Nadal jest to kompaktowy i perfekcyjnie wykonany sprzęt. Ekran o przekątnej 13,3 cala wyświetla obraz o rozdzielczości 3000 x 2000 pikseli, a dzięki bardzo cienkim ramkom zajmuje aż 91% powierzchni klapy. Laptop jest napędzany procesorem Intel Core i5-8565U lub i7-8565U. Do tego 8 GB lub 16 GB pamięci RAM oraz grafika GeForce MX250 z 2 GB pamięci RAM. Na pliki dostajemy dysk SSD o maksymalnej pojemności 1 TB. Na wyposażeniu znalazło się miejsce dla dwóch portów USB-C 3.1 (jeden Thunderbolt), jednego USB 3.0 oraz gniazda Jack 3,5mm, a także czytnika linii papilarnych zintegrowanego z włącznikiem. Całość została zamknięta w obudowie o masie 1,33 kg oraz jest zasilana akumulatorem o pojemności 57,4 Wh, który może działać do 14 godzin na pojedynczym ładowaniu.

Cechami wyróżniającymi Nowego Matebooka X Pro jest ponownie kamera schowana w klawiaturze oraz nowa funkcja Huawei Share OneHop, znana z Matebooków 13. Pozwala ona na szybkie przesyłanie danych pomiędzy laptopem, a smartfonem wyposażonym w Huawei Share. Można w ten sposób np. zrobić zdjęcie tekstu, które po przesłaniu do laptopa stanie się plikiem Worda. Połączenie między urządzeniami jest inicjowane poprzez NFC. Wystarczy dotknąć laptopa smartfonem obok touchpadu i od razu startuje przesyłanie plików przez Wi-Fi.

Przedsprzedaż laptopa startuje 9 grudnia i potrwa do 15 grudnia. W ramach przedsprzedaży otrzymamy gratis 10-calowy tablet MediaPad T5 32 GB oraz skórzane etui. Na początku dostępny będzie wyłącznie wariant z Intelem i5 w cenie 5999 zł. Wariant z Intelem i7 trafi do sprzedaży w styczniu 2020 roku.