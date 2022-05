Nowy James Bond - kto nim będzie? Oto główni kandydaci do roli kultowego agenta

Kto zagra nowego Bonda? Od czasu Seana Connery’ego to pytanie było dla producentów twardym orzechem do zgryzienia. Internet znów huczy od plotek i spekulacji, a my sprawdzamy, kto ma najwięcej potencjału, by godnie zastąpić Daniela Craiga w tajnej służbie Jej Królewskiej Mości.

Spis treści

Nowy James Bond – kto zagra w reboocie?

Fabuły bondowskich filmów i konwencje opowieści zwykle odzwierciedlały ducha epoki, a swój udział mieli w tym wcielający się w Bonda aktorzy. Obsadzenie w roli 007 Daniela Craiga pchnęło franczyzę na nowe, mroczniejsze i bardziej realistyczne tory. W jakim kierunku pójdą producenci tym razem? Postawią na Bonda młodego czy starszego? Poważnego czy raczej kampowego? Czy zdecydują się na zatrudnienie aktora wywodzącego się z mniejszości etnicznej?

Oto 10 najciekawszych nazwisk pojawiających się w internetowych spekulacjach.

Henry Cavill

Błękitnooki, ciemnowłosy, obdarzony spektakularnie kwadratową szczęką i imponującą posturą. Do tego niezły aktor, który udowodnił, że potrafi wcielać się w pełnych dystansu, ale i charyzmy twardzieli. Co więcej, już w 2005 roku startował do roli 007, ale prawdopodobnie został wówczas uznany za zbyt młodego. Zamiast w kultowej serii Cavill zagrał więc w Kryptonimie U.N.C.L.E – parodii klasycznych filmów szpiegowskich. Wkręcił się też do trzech znanych uniwersów: był Supermanem, Sherlockiem Holmesem i Geraltem z Rivii. I niestety to może pogrzebać jego szanse na zagranie agenta 007 – wątpliwe, by chciano go obsadzić w jeszcze jednej franczyzie.

Tom Hardy

Znany z ról małomównych, zamkniętych w sobie facetów. Obdarzony aparycją portowego robotnika Hardy, przesunąłby o krok dalej to, co zapoczątkował Daniel Craig – wizerunek Bonda jako surowego, brutalnego zabójcy. Postaci, w które wciela się Hardy często naznaczone są traumą i szaleństwem, są pełne gniewu, nieprzewidywalne i niebezpieczne. Wystarczy wspomnieć role aktora w takich produkcjach jak Bronson, Mroczny rycerz powstaje, Zjawa, Mad Max: Na drodze gniewu, Tabu czy Venom. Niewykluczone, że Hardy mógłby stworzyć najmroczniejszego Bonda w historii franczyzy.

Idris Elba

Zabłysnął jako inteligentny i bezkompromisowy gangster Stringer Bell w The Wire, a także nieustępliwy detektyw w serialu Luther. Szerszej publiczności dał się poznać jako Heimdall w MCU. Nazwisko Elby od lat pojawia się w kontekście bondowskich spekulacji – niedawno Barbara Broccoli przyznała, że Elba jest “częścią konwersacji” na temat nowego 007. Na korzyść aktora przemawia talent, charyzma i brak silniejszego związku z innymi franczyzami. Przeszkodą w angażu może być jednak wiek – aktor wkrótce skończy 50 lat, co może rodzić obawy producentów o kondycję fizyczną Elby.

Jamie Dornan

Trudno powiedzieć, czy aktor żałuje udziału w Pięćdziesięciu twarzach Greya, jednak rola Bonda niewątpliwie pomogłaby spłukać niesmak po występie w niesławnym erotyku. Jaime Dornan to bowiem szalenie utalentowany aktor, co udowodnił rolą w znakomitym Upadku (nota bene, kręconym w podobnym czasie co Grey). W parze z talentem idzie odpowiednia aparycja – aktor przez jakiś czas był zresztą modelem Calvina Kleina.

Michael Fassbender

Okrzyknięty drugim Marlonem Brando, a także jednym z najprzystojniejszych mężczyzn na świecie zabłysnął wymagającymi rolami w Głodzie i Wstydzie. Występy w kinie artystycznym łączył z rolami w superprodukcjach, a przepustką do sławy była rola młodego Magneto w serii X-Men. Jednak po kilku mało udanych filmach kariera aktora załamała się równie nagle, co rozkwitła. Rola Jamesa Bonda byłaby dla Fassbendera świetną okazją do wyjścia z aktorskiego niebytu. On sam wniósłby do franczyzy nieprzeciętny talent do budowania wielowymiarowych postaci oraz charyzmę połączoną z odrobiną szaleństwa.

Regé-Jean Page

Jedno z najgorętszych nazwisk brytyjskiego showbiznesu. Sławę przyniosła mu rola tajemniczego Księcia Hastings w Bridgertonach – fani i krytycy docenili zarówno jego aktorstwo, jak i olśniewający wygląd. Trudno zaprzeczyć, że są to elementy równie ważne w przypadku Jamesa Bonda – perfekcyjnie odszyte garnitury od najlepszych projektantów muszą się przecież odpowiednio prezentować. Ze względu na skojarzenie z Bridgertonami Page mógłby pewnie podkreślić zamiłowanie Bonda do luksusu i dandyzmu, nadać postaci lżejszego (bardziej imprezowego?) charakteru.

Richard Madden

Dał się poznać jako charyzmatyczny, acz pechowy Robb Stark w Grze o Tron, a niedawno filmem Eternals zadebiutował w MCU. W Kopciuszku zagrał Księcia, w Klondike poszukiwacza złota, a w Bodyguard – weterana z Afganistanu i ochroniarza. Madden jest młody i przystojny, nieobce są mu występy wymagające sprawności fizycznej, ale dobrze też radzi sobie w rolach ludzi wewnętrznie skonfliktowanych. Sprawdziłby się jako Bond na początku swojej szpiegowskiej kariery – mógłby perfekcyjnie połączyć bezkompromisowość z urokiem osobistym.

Riz Ahmed

Pojawił się w Wolnym Strzelcu, Jasonie Bournie, w serialu Łotr 1: Gwiezdne wojny: historie oraz w Venomie. Może pochwalić się rewelacyjną rolą w Sound of metal, a także Oscarem za krótkometrażówkę The Long Goodbye. Zapytany przez dziennikarzy o chęć wystąpienia w bondowskiej franczyzie, przyznał, że byłaby to ciekawa okazja do przeformułowania klasycznej historii i przełamania trwającego dekady schematu.

Nicholas Hoult

Młody, bardzo chłopięcy i bardzo utalentowany. Jako dziecko zabłysnął rolą w Był sobie chłopiec, później pojawił się w słynnych Skins, poetyckim Samotnym mężczyźnie Toma Forda, aż w końcu trafił do franczyzy X-Men, gdzie grywał futrzastego Bestię. Został świetnie zapamiętany jako Nux w Mad Max: Na drodzie gniewu, a ostatnimi czasy brylował jako szalony car Piotr w serialu Wielka. Hoult to wybór mocno nieoczywisty, jeśli chodzi o rolę Bonda. Na pewno zdałby egzamin, gdyby producenci planowali odmłodzenie postaci i nadanie rebootowi lżejszego charakteru.

Sam Heughan

Znany przede wszystkim z roli Jamie Frasera w Outlanderze. Posiada pewną rozpoznawalność, ale nie na tyle dużą, by było to mylące dla widzów oglądających reboot bondowskiej serii. Do tego jest Szkotem i to mocno celebrującym swoją szkockość, a jak wiadomo z tego regionu Wysp Brytyjskich pochodzi James Bond. Wybór Heughana byłby więc świetną okazją do podkreślenia korzeni 007 i dziedzictwa Seana Connery’ego.

To oczywiście nie wszystkie nazwiska, które pojawiają się w dyskusjach o słynnym agencie. Choć Barbara Broccolli oświadczyła, że do roli Bonda nie będą rozważane kobiety, niektórzy wciąż typują Lashanę Lynch, która w Nie czas umierać przejęła numer służbowy 007.

Zestawienia wspominają też o Tomie Hiddlestonie, choć pytana o tę kandydaturę Broccolli odparła już, że wydaje się nieco zbyt “wytworny” do roli. Z kolei Cillian Murphy, choć magnetyczny, wydaje się bardziej pasować na bondowskiego villaina niż samego 007 – zwłaszcza że mocno kojarzony jest z gangsterską serią Peaky Blinders.

W rankingach przewija się także znany z Hobbita Luke Evans i Aidan Turner, gwiazdor Uciekaj! Daniel Kaluuya, związany z postacią Spider-Mana Tom Holland, nowy Batman, czyli Robert Pattinson, a nawet rozkręcający aktorską karierę Harry Styles.

Na czyim nazwisku zatrzyma się bondowska ruletka? Jedno jest pewne: wybór producentów i tak będzie zaskoczeniem.