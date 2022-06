Nowy Mac Mini z procesorem M2? Sprawdzamy, co Apple zaprezentuje na WWDC 2022

W internecie pojawiają się ciekawe przecieki na temat premier, które mają zostać zaprezentowane na nadciągającej konferencji Apple WWDC 2022.

Fot. Jon Prosser / Twitter.com

Konferencja Apple WWDC w swoim założeniu nie jest konferencją sprzętową. Apple ujawnia na niej raczej swoje pomysły na rozwój systemów operacyjnych. Tak samo będzie w tym roku - głównym punktem konferencji będą zmiany w macOS, iOS, iPadOS i innych. Jednakże, poza oprogramowaniem, zazwyczaj na tej konferencji możemy spodziewać się również kilku nowości - dwa lata temu była to zapowiedź procesora Apple M1, w 2019 z kolei zobaczyliśmy odświeżonego Maca Pro. Czy podobna niespodzianka czeka nas i w tym roku?

Okazuje się, że nadchodząca konferencja może nieść ze sobą parę sprzętowych niespodzianek. Na stronie jednego z autoryzowanych dealerów Apple w USA pojawiły się oferty na nowego Maca Mini z procesorem M2, jak również zupełnie nowy produkt Mac Mini Tower.

Hearing the M2 MacBook Air and the M2 Mac mini at WWDC. — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) April 21, 2022

Takie oferty pokrywają się z niektórymi informacjami, które pojawiały się w mediach już na kilka tygodni przed wydarzeniem. Odświeżenie Mac Mini przez dodanie do niego procesora M2 wydaje się dość proste dla Apple (to przecież Mac Mini jako pierwszy dostał procesor ARM, jeszcze jako Developer Kit). Jednak to Mac Mini Tower jest dla mnie najbardziej interesujący.

Kiedy na WWDC 2022 Apple zapowiadało odejście od procesorów x86 i przejście na własne procesory ARM, obiecało zakończenie tego procesu w ciągu dwóch lat. Dwa lata właśnie mijają, a w ofercie Apple brakuje już tylko jednego komputera z wersją ARM - Maca Pro. Czy w takim razie tajemniczy Mac Mini Tower to właśnie oczekiwany spadkobierca Maca Pro? Jest to niesamowicie ekscytująca perspektywa!

Trzeba jednak wspomnieć, że takie oferty na stronie sprzedawcy trzeba brać na zimno. Często zdarza się, że sklepy tworzą oferty na zapas, na podstawie spekulacji, a nie oficjalnych informacji od firmy na temat nadchodzących premier. Może się więc okazać, że te aukcje to po prostu nazwy stworzone na podstawie przecieków, które wcale nie muszą się ziścić. Jednak potwierdzają one, że jest możliwość, iż takie produkty zostaną jednak zaprezentowane na nadchodzącym WWDC 2022!