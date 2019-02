Nowy Mac Pro 2019 przewidywana data wydania, cena, funkcje i specyfikacja techniczna

Apple ogłosiło, że planuje radykalną zmianę Mac'a Pro. Jej wyniki powinniśmy zobaczyć już w tym roku. Chcesz wiedzieć, co Apple postanowiło w stosunku Mac'a Pro i kiedy ruszy jego sprzedaż? Zebraliśmy wszystkie informacje na temat nowego Mac'a Pro w jednym miejscu.

Obecny Mac Pro został ogłoszony podczas konferencji dla deweloperów WWDC w czerwcu 2013 roku i obecnie jest najstarszym komputerem Apple w portfolio firmy z prawie pięcioletnim stażem. Po aktualizacji Mac'a Mini oraz MacBook'a Air w listopadzie 2018 roku nadchodzi powoli czas na nowego Mac'a Pro.

Apple ogłosiło w 2017 roku, że pracuje nad całkowicie przeprojektowanym komputerem Mac Pro dla swoich lojalnych klientów. Jak wiem Mac Pro nie jest najpopularniejszym urządzeniem w portfolio, ale posiada swoją grupę odbiorców, którzy czekają na pojawienie się nowej odsłony najmocniejszego komputera stacjonarnego Apple. Kiedy pojawi się nowy Mac Pro i jak będzie wyglądał w porównaniu do iMac'a Pro? O ile wydajniejszy może być nowy Mac?

W tym artykule omawiamy wszystkie nowości, wskazówki i pogłoski dotyczące daty premiery nowego komputera Mac Pro, nowych funkcji, specyfikacji i cen. Mamy też kilka ilustracji koncepcyjnych przedstawiających możliwy wygląd Mac'a Pro.

Data wydania

Nie wiadomo dokładnie, kiedy Mac Pro zostanie zaprezentowany oraz wprowadzony na rynek, ale powinno to nastąpić w 2019 roku.

Na spotkaniu informacyjnym w kwietniu 2018 roku Apple potwierdziło firmie TechCrunch, że Mac Pro nie pojawi się wcześniej niż w 2019 roku. Starszy dyrektor zajmujący się komputerami Mac Tom Boger powiedział, że Mac Pro jest produktem przewidzianym do wprowadzenia w 2019 roku. Może to być związane z prezentacją iMac'a Pro pod koniec 2017 roku. Być może Apple nie chciało wypuścić dwóch drogich komputerów w podobnym okresie czasu, aby nie konkurowały one między sobą.

W lutym 2019 roku, szanowany analityk Apple Ming Chi Kuo poinformował inwestorów, że spodziewa się, iż Apple wprowadzi na rynek nowego Mac'a Pro w 2019 roku. W notatce stwierdził, że "łatwy do rozbudowy" Mac Pro zostanie uruchomiony w 2019 roku. Możliwość łatwej rozbudowy może być kluczową różnicą pomiędzy komputerami stacjonarnymi z linii Pro.

Naszym zdaniem najlogiczniejszym posunięciem ze strony Apple byłoby zaprezentowanie nowego Mac'a Pro i monitora Apple w czerwcu podczas WWDC, które jest wydarzeniem deweloperskim. Podczas niego Apple mogłoby zaprezentować możliwości nowego komputera. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że aktualny model Mac'a Pro został zaprezentowany właśnie na WWDC w 2013 roku.

Nie wiadomo jeszcze, czy komputer będzie gotowy do sprzedaży od razu po zaprezentowaniu. W przypadku wersji z 2013 roku na możliwość zakupu pierwszych egzemplarzy klienci musieli zaczekać do aż do grudnia 2013 roku, a nawet wtedy podaż była bardzo ograniczona.

Design

Apple kilkukrotnie wypowiadało się o planach wprowadzenia nowego Mac'a Pro, ale firma nie ujawniła wielu szczegółów na temat projektowania nowego komputera, z wyjątkiem potwierdzenia, żę pracuje na systemie modułowym.

Istnieje jednak wiele spekulacji na temat design'u, jaki może otrzymać nowy Mac Pro.

Biorąc pod uwagę fakt, że Apple ujawniło, że konieczne okazało się ponowne gruntowne przeprojektowanie Mac'a Pro ze względu na problematyczną konstrukcję modelu z 2013 roku, która budziła kontrowersje już podczas premiery wydaje się prawdopodobne, że Apple stworzy zupełnie nowy projekt dla tegorocznego Mac'a Pro.

Zdjęcia i ilustracje koncepcyjne

Przed oficjalnym zaprezentowaniem nowej odsłony Mac'a Pro spodziewamy się zobaczyć zdjęcia komponentów i prototypów modeli, ale jeżeli nowy model będzie tak samo jak poprzedni w USA, Apple będzie w stanie skuteczniej utrzymywać informacje w poufności.

W chwili obecnej posiadamy jedynie ilustracje koncepcyjne - obrazy tworzone przez projektantów niezwiązanych z firmą Apple.

Apple przyznało się, że unikalny trójkątny projekt wnętrza Mac'a Pro okazał się czynnikiem ograniczającym możliwość aktualizacji i wymiany podzespołów w aktualnym modelu, co ma się zmienić wraz z prowadzeniem nowej wersji.

W kwietniu 2017 roku podczas spotkania z dziennikarzami Craig Federighi ujawnił, że podczas projektowania obecnego modelu Mac'a Pro Apple skupiło się na zmieszczeniu najwydajniejszych podzespołów w jak najmniejszej obudowie.

Niestety wydaje się, że kształt Mac'a Pro był jego największym ograniczeniem. Wielu profesjonalistów krytykowało sposób budowy nowego komputera argumentując brak możliwości aktualizacji komputera np. o dodatkowe dyski wewnętrzne.

Ciekawostką może być fakt, że Apple uzyskało patent na strukturę i organizację wewnętrznych komponentów i zewnętrznych interfejsów dla kompaktowego systemu komputerowego zgodnie z raportem patentowym Apple.

Specyfikacja techniczna

Firma Apple zasugerowała, że nowy Mac Pro będzie zbudowany w systemie modułowym, co oznacza, że komponenty powinny mieć możliwość rozbudowy przez użytkownika podobnie jak w modelach sprzed 2013 roku.

Jak powiedział analityk Ming Chi Kuo nowy Pro ma być "łatwy do rozbudowy", więc potencjalni użytkownicy powinni być w stanie samodzielnie dodawać i rozbudowywać podzespoły Mac'a Pro, chociaż spodziewamy się, że nie będzie to takie łatwe do wykonania, jakbyśmy tego oczekiwali.

Poniżej przyjrzymy się komponentom, które mają pojawić się w nowym Mac'u Pro.

Procesor

Procesor Xeon E5 zastosowany w obecnej wersji Mac'a Pro może być skonfigurowany w wersji 6 rdzeniowej o taktowaniu 3,5 Ghz, 8 rdzeniowej o taktowaniu 3,0 Ghz oraz 12 rdzeniowej o taktowaniu 2,7 Ghz. W nowym modelu możemy się spodziewać czegoś znacznie szybszego i z większą ilością rdzeni. W końcu od prezentacji obecnej generacji minęło prawie 5 lat.

Aby uzyskać wgląd w to, jaki procesor może być zastosowany w nowym Mac'u Pro przyjrzymy się procesorom zastosowanym w komputerze iMac Pro.

Komputer iMac Pro jest dostarczany z 8-, 10-, 14- lub 18-rdzeniowymi procesorami Xeon W. Więc z pewnością możemy spodziewać się opcji 18-rdzeniowych dla nowego komputera Mac Pro, a może nawet więcej, być może 20- i 22-rdzeniowe opcje mogą być dostępne. Czy pojawią się konfiguracje zawierające więcej rdzeni nie wiadomo. Pewne jest, że nowy Mac Pro będzie wydajniejszy od komputera all-in-one jakim jest iMac Pro, w którym jest problem z miejscem dla podzespołów oraz zapewnieniem im odpowiedniej wentylacji.

Ponadto, procesory Intel'a wykorzystane w iMac'u Pro wykorzystują technologię Turbo Boost, która potrafi chwilowo zwiększyć taktowanie rdzeni nawet do 4,5 Ghz. Spodziewamy się podobnie imponujących liczb dla komputerów Mac Pro.

W sierpniu 2018 roku w sieci pojawiły się wyniki z benchmark'u Geekbench sugerujące jakoby Mac Pro mógł być wyposażony w nowy procesor Intel Core i9 7900X. Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ Apple od początku istnienia Mac'a Pro stosowało w nim układy z rodzine Xeon.

Wydaje się bardziej prawdopodobne, że zobaczymy nową generację procesorów, Cascade Lake.

Cascade Lake-X jest chipem, który najprawdopodobniej trafi do nowego Mac Pro - zakładając, że ten pojawi się w tym roku. Może być również używany w nowych wersjach iMac'a Pro.

Cascade Lake-X jest aktualizacją dla produktów Xeon, nadal opartą na procesie produkcyjnym 14 nm i nie wprowadzającą wielkich zmian architektonicznych, ale jest w stanie zaoferować więcej rdzeni i wątków niż 18-rdzeniowy, 36-wątkowy Xeon W-2190B w najwyższej konfiguracji iMac'a Pro.

Intel nie podał jeszcze dokładnych specyfikacji ani daty premiery chipów Cascade Lake-X Xeon, lecz są one oczekiwane w drugiej połowie 2019 roku. Być może po raz pierwszy pojawią się właśnie w Mac'u Pro.

Inną możliwością mogą być procesory Xeon z rodziny Cannonlake wykonane w 10 nm procesie produkcyjnym.

W sieci krążą nawet informacje, jakoby Apple szukało procesora u AMD. Macworld US sugeruje, że czipy Ryzen Threadripper byłyby idealne dla komputerów Mac Pro oraz iMac Pro. Trzecia generacja tych procesorów jest planowana na połowę 2019 roku i może poważnie zagrozić czipom Intela. Wątpliwe jest jednak, aby Apple zdecydowało się zastosować procesor od AMD po wielu latach stosowania CPU od Intel'a. Tym bardziej w swoim najpotężniejszym komputerze.

Procesor zaprojektowany przez Apple

Alternatywnie Apple może zaprojektować własne układy scalone - istnieją pogłoski, jakoby firma planowała uniezależnienie się od Intel'a. Może to się zdarzyć już w 2020 roku, zgodnie z informacjami z raportu Bloomberga.

Od 2010 roku Apple projektuje własne układy scalone (pierwszy z nich Apple A4 pojawił się w iPhone 4). W 2013 roku zaczęła wprowadzać również dodatkowe koprocesory scalone z główną jednostką (po raz pierwszy zastosowane w 2013 roku w iPhone 5s do monitorowania ilości kroków).

W 2016 roku zaprezentowano pierwszy komputer Apple wyposażony w jeden z czipów zaprojektowanych przez Apple. Jest to MacBook Pro z 2016 roku (wyposażony jedynie w porty USB-C),który posiada układ T1 służący do obsługi paska narzędzi TouchBar oraz przechowywania informacji biometrycznych czytnika linii papilarnych TouchID.

W 2017 roku wraz z wprowadzeniem iMac'a Pro Apple zastosowało w nim układ T2. Zabezpiecza on rdzeń systemu wraz z Secure Boot oraz działa jako kontroler dysków. Odpowiedzialny jest również za procesowanie obrazu z kamery FaceTime. Układ T2 używany jest także w MacBook'u Air.

Wydaje się prawdopodobne, że podobne rozwiązanie zostanie zastosowane w Mac'u Pro.

Raport Bloomberga z 29 stycznia 2018 roku twierdzi, że Apple rozwija koprocesory - z myślą o dodaniu ich do komputera Mac i laptopa Mac w 2018 roku. Stało się to wraz z premierą nowej generacji MacBook'a Air Możliwe, że jeden z projektowanych chipów może być przeznaczony dla Mac Pro.

Porty

Obecny Mac Pro wyposażony jest w sześć portów Thunderbolt 2, co oznacza, że może być podłączony maksymalnie do trzech wyświetlaczy o rozdzielczości 4K.

Dostępne są także 4 porty USB 3; Dual Gigabit Ethernet; HDMI 1.4 UltraHD, a także połączone optyczne cyfrowe wyjście audio/gniazdo analogowe mini-jack; gniazdo słuchawkowe mini-jack z obsługą zestawu słuchawkowego. Port HDMI obsługuje wielokanałowe wyjście audio. Nie zabrakło także wbudowanego głośnika.

Pewne jest, że nowy Mac Pro posiadał będzie porty USB-C wspierające interfejs Thunderbolt 3. Umożliwi on Mac'owi Pro podłączenie dwóch wyświetlaczy o rozdzielczości 5K i dwóch wydajnych macierzy RAID.

Możemy również oczekiwać, że podobnie jak iMac Pro nowy Mac Pro zostanie wyposażony w 10Gb Ethernet. Możemy również zobaczyć standard Wi-Fi 802.11ax.

Wielu użytkowników tradycyjnych komputerów Mac Pro (produkowanych do 2013 roku) pragnęła by zobaczyć sloty PCI, co pozwoliłoby na szybsze dodawanie dysków SSD i oraz lepszych kart graficznych. Niektóry pragną także wewnętrzne zatoki na dyski. Ich prośby może zostaną spełnione, jeżeli Apple faktycznie stworzy modułowego Mac'a Pro.

Grafika

Mac Pro w wersji z 2013 roku wyposażony jest w podwójne grafiki klasy roboczej. Najniższa konfiguracja posiada dwie karty graficzne AMD FirePro D300 z 2GB pamięci GDDR5 VRAM każda, dwie karty graficzne AMD FirePro D500 z 3 GB pamięci GDDR5 VRAM każda. Dostępna jest również opcja na zamówienie z dwiema kartami AMD FirePro D700 z 6GB pamięci GDDR5 VRAM każda.

Przez chwile spekulowano o umieszczeniu kart FirePro W7100 oraz W5100 w nowy, Mac'u Proj, jednak AMD zaprezentowało te procesory graficzne w sierpniu 2014 roku i są one już trochę przestarzałe.

Prawdopodobnym rozwiązanem jest zastosowanie kart graficznych AMD Radeon Vega, które oferują nawet do 16GB pamięci o wysokiej przepustowości.

Znane są problemy z kartami graficznymi od AMD w modelu z 2013 roku, co może skłaniać Apple do poszukiwania innych rozwiązań (przez pewien czas do modelu z lat 2012/2013 grafiki dostarczała NVIDIA). Użytkownicy obecnej generacji skarżą się na zniekształcony obraz, niestabilność systemu oraz jego restarty. Apple potwierdziło problem i uruchomiło darmowy problem naprawczy.

Problemy dotyczą jedynie wersji z procesorami graficznymi AMD FirePro D500 oraz D700. Podstawowy model D300 nie sprawia kłopotów.

Czy te problemy zmusi Apple do wyboru innego producenta kart graficznych dla następnego komputera Mac Pro? Chociaż w Internecie nie ma żadnych pogłosek, które by to sugerowały, uważam, że zmiana jest dosyć prawdopodobna.

Apple powiedziało także, że wraz z nowym modelem Mac'a Pro zaprezentuje także nowy monitor - następce Thunderbolt Display (będącego w sprzedaży w latach 2011-2016).

Pamięć masowa

W obecnym modelu standardowo znajduje się 256 GB pamięci flash PCIe. Istnieje opcja rozbudowy do 512GB (za 960zł) oraz do 1TB (za 2880zł).

iMac Pro jest droższy, ale już w standardzie oferuje 1TB pamięci flash, która może być rozbudowana nawet do 4TB. Takie opcja prawdopodobnie zobaczymy także w nowym Mac'u Pro.

Pamięć RAM

W nowym modelu można oczekiwać jeszcze więcej, jeszcze szybszej pamięci operacyjnej RAM.

Obecne modele zapewniają w standardzie 16GB (4x 4GB) pamięci DDR3 ECC o prędkości 1866Mhz. Możliwa jest rozbudowa do 32GB (4x 8GB) DDR3 ECC 1866Mhz (za 1920zł) lub do 64GB (4x 16GB) DDR3 ECC 1866Mhz (za 5760zł).

Nowy iMac Pro oferuje w standardzie 32GB pamięci DDR4 ECC 2666Mhz z możliwością rozbudowy nawet do 128GB. Możemy się spodziewać podobnych opcji dla Mac'a Pro.

Co Apple zdradziło na temat Mac'a Pro?

W ciągu ostatnich kilku lat firma Apple kilkakrotnie mówiła o swoich planach dotyczących nowego komputera Mac Pro. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co dokładnie Apple powiedział o swoich planach dotyczących komputerów Mac Pro - i co robi, aby zapewnić, że dotrzymuje swoich obietnic - przeczytaj dalej.

Kwiecień 2017

W kwietniu 2017 roku firma Apple zaprosiła dziennikarzy do swojego Laboratorium Realizacji Produktów i przedstawiła szereg informacji dotyczących linii Mac, ujawniając między innymi, że firma Apple pracuje nad gruntowną przebudową Mac'a Pro. Apple ujawniło, że od nowa myśli o stworzeniu Mac'a Pro od nowa.

W tym czasie, Phil Schiller powiedział: "Mamy teraz ciężko pracujący nad tym zespół. Chcemy go zaprojektować tak, aby mógł być regularnie ulepszany, a my zobowiązujemy się do tego, aby był to nasz najwyższej klasy, wysokowydajny system biurkowy, zaprojektowany z myślą o naszych wymagających, profesjonalnych klientach".

Okazało się, że cylindryczna budowa komputera Mac Pro z 2013 roku, sprawiła, że wydanie zmodernizowanego systemu było dla nich nieopłacalne i zaczęto szukać nowych rozwiązań.

W 2017 roku Schiller mówił, że Apple cały czas jest w trakcie projektowania komputera Mac Pro oraz nowego wyświetlacza oraz zapewniał, że ten proces zajmuje dużo czasu.

WWDC 2017

Podczas konferencji WWDC w czerwcu 2017 roku firma Apple nie mówiła szczegółowo o komputerze Mac Pro na scenie, ale w komunikacie prasowym dotyczącym nowego komputera iMac Pro potwierdzono, że pracuje ona również nad całkowicie przeprojektowanym, nowym komputerem Mac Pro nowej generacji, zaprojektowanym z myślą o klientach, którzy potrzebują najwyższej klasy, wysokowydajnego systemu o modułowej konstrukcji, a także nowego, wysokiej klasy wyświetlacza profesjonalnej.

Podczas wprowadzenia na rynek iMac'a Pro w grudniu 2017 roku Apple dodało do komunikatu prasowego stwierdzenie, że pracuje nad całkowicie przeprojektowanym komputerem Mac Pro nowej generacji projektowanym z myślą o klientach, którzy potrzebują najwyższej wydajności i przepustowości systemu w modułowej, zmodernizowanej konstrukcji, a także nad nowym, wysokiej klasy wyświetlaczem do zastosowań profesjonalnych.

Nowy zespół pracowników

Apple stworzyło nawet specjalny zespół prowadzony przez John'a Ternus'a, który ściśle współpracuje z wieloma inżynierami. Zespół ten miał na celu zidentyfikowanie problemów dotyczących komputera Mac Pro oraz znalezienia ich rozwiązania.

Czy premiera nowego Mac'a Pro jest opóźniona?

Wiele osób oczekiwało, że Mac Pro zostanie pokazany i wprowadzony na rynek w 2018 roku. Niestety tak się nie stało, ale Apple nie obiecywało, że Mac Pro pojawi się w 2018 roku. Apple twierdzi, że chce mieć pewność, że buduje naprawdę dobrze przemyślaną platformę, która posłuży na długie lata.

W 2017 roku Apple kilkukrotnie przepraszało za długi czas oczekiwania na nowego Mac'a Pro.

Powodem oczekiwania był problem zespołu inżynierów Apple, aby przeprojektować komputer Mac w taki sposób, aby można było go łatwo i efektywnie zmodernizować. Wydaje się, że problem utrudnionej modernizacji, na którą narzekają użytkownicy dotknął samo Apple.

To nie pierwszy raz, kiedy klienci Mac'a Pro muszą długo czekać na aktualizację sprzętu. Przed wprowadzeniem na rynek w 2013 roku nowej generacji Mac'a Pro na rynku była konstrukcja jeszcze z 2006 roku, która była aktualizowana o nowe podzespoły. W Europie komputer ten nie był zgodny z przepisami bezpieczeństwa i musiał zostać wycofany ze sprzedaży.

Sytuację dodatkowo pogorszył fakt uruchomienia przeprojektowanego Mac'a Pro, który był zupełnie inny niż wyobrażenia klientów oraz nękany przez opóźnienia w dostępności. Mac Pro z 2013 roku został zaprezentowany w czerwcu, ale pierwsze dostawy zostały zrealizowane dopiero w grudniu. Niektórzy klienci musieli czekać na swój sprzęt nawet do kwietnia 2014 roku.

Nowy Mac Pro wraz z poprzednią generacją Źródło: Macworld

Cena obecnej generacji Mac'a Pro

Mac Pro z 2013 roku doczekał się jednej obniżki ceny oraz zmiany konfiguracji w kwietniu 2017.

Stworzono dwie standardowe konfiguracje zawierające podzespoły z lepszych konfiguracji. Ceny pozostały niezmienione.

Za 14299 zł można zakupić Mac'a Pro z 6 rdzeniowym procesorem Intel Xeon E o taktowaniu 3,5Ghz z 12MB pamięci podręcznej L3, 16GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 ECC 1866Mhz, dwoma procesorami GPU AMD FirePro D500 z 3GB pamięci VRAM GDDR5 każda oraz 256GB pamięci masowej z magistralą PCIe. Mysz ani klawiatura nie wchodzą w skład zestawu.

Za 18999 zł można zakupić Mac'a Pro z 8 rdzeniowym procesorem Intel Xeon E o taktowaniu 3,0Ghz z 25MB pamięci podręcznej L3, 16GB pamięci operacyjnej RAM DDR3 ECC 1866Mhz, dwoma procesorami GPU AMD FirePro D700 z 6GB pamięci VRAM GDDR5 każda oraz 256GB pamięci masowej z magistralą PCIe.