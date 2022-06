Nowy MacBook Air i iPad Pro z ekranami OLED? Sprawdzamy nowe przecieki

Panele LEDowe wydają się już definitywnie przyszłością elektroniki. Jak pisaliśmy niedawno, Samsung - największy producent wyświetlaczy - wycofał się w tym roku z produkcji paneli LCD, stawiając tylko na OLED. Od jakiegoś czasu większość producentów smartfonów i tabletów powoli przechodzi na tę technologię wyświetlaczy, zaczynają się one też pojawiać w najnowszych laptopach.

Okazuje się, że nawet Apple, które często ociąga się z wprowadzaniem nowych technologii do swojego sprzętu, pracuje już nad wprowadzeniem LEDowych ekranów do swoich urządzeń. Taka technologia została już zastosowana w iPhone'ach, doczekaliśmy się też miniLED w iPadzie Pro oraz nowych MacBookach Pro. Jednak według nowych przecieków, firma zdecydowała się jednak zacząć stosować pełnoprawne ekrany OLED również w tabletach i laptopach.

Zobacz również:

According to display analyst Ross Young, Apple is working on a 13” MacBook Air and iPad Pro models featuring an OLED display that could launch in 2024. The devices would also feature LTPO displays, which would allow for 1Hz to 120Hz ProMotion pic.twitter.com/VjN11L88HE