Nowy MacBook Air w drodze! Sprawdzamy, czego jeszcze możemy oczekiwać na WWDC

WWDC to jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń w roku dla każdej osoby interesującej się technologią. Co w tym roku pokaże Apple na swoim corocznym evencie?

Worldwide Developers Conference, czyli WWDC, już za tydzień, 6 czerwca! Rok w rok firma Apple wykorzystuje tę okazję, aby zaprezentować swoje nowe systemy operacyjne, które będą obsługiwać jej produkty przez następny rok. Jednak zazwyczaj podczas konferencji nie dostajemy tylko informacji o nowych systemach, ale także zapowiedzi najnowszych produktów przygotowanych przez Apple. W tym roku wiele wskazywało na to, że nowości nie będzie dużo, ale nowe informacje sprawiają, że jednak jesteśmy bardzo podekscytowani!

Fot. Twitter.com / Jon Prosser

Nowy MacBook Air z M2?

Według Marka Gurmana' jednego z czołowych analityków zajmujących się sprzętem Apple, możliwe jest, że w czasie eventu firma zaprezentuje swój nowy, odświeżony MacBook Air! Ma to być lekki i przenośny laptop, który designem będzie nawiązywać do najnowszych iPhone'ów oraz nowych MacBooków Pro. Ze względu na to możemy spodziewać się ostrzejszych kątów, większego ekranu (lub ekranu tej samej wielkości, lecz z mniejszymi ramkami od poprzednika) oraz nowych kolorów, podobnych do linii iMaców!

Co więcej, jako że Apple zapowiedziało, że nie dostaniemy już nowych urządzeń z czipami M1 (może poza bardzo mocnymi wersjami tego procesora), spodziewamy się także, że nowy MacBook Air będzie pracował pod kontrolą czipu M2, czyli nowej generacji procesorów prosto od Apple. Oznacza to, że bez wątpienia będzie to mały mocarz - już M1 było w stanie rywalizować z najnowszymi propozycjami od Intela i AMD, potrzebując do tego zdecydowanie mniej energii.

WWDC - nowe systemy

Jednak WWDC to głównie konferencja dotycząca software'u, zobaczymy więc na niej też zmiany w nadchodzących systemach operacyjnych Apple. Jednak wszystko wskazuje na to, że nie będą to zmiany wielkie. Według informacji od Gurmana, największą zmianą w iPhonie może być dodatek Always on Display, z kolei iPadOS dostanie jeszcze lepsze możliwości zarządzania oknami. Wygląda więc na to, że czas rewolucyjnych systemowych zmian w sprzęcie Apple już minąl - przynajmniej w strefie oprogramowania.

WWDC - inny sprzęt, gogle AR/VR od Apple?

It cannot be a coincidence that the “realityOS” trademark owned by a company that seemingly doesn’t exist and is specifically for “wearable computer hardware” is being filed around the world on June 8, 2022 https://t.co/myoRbOvgJa + https://t.co/AH97r95EMn pic.twitter.com/uvsiZCj2rR — Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 29, 2022

Możemy się jednak ekscytować na inne wieści dotyczące nadchodzących sprzętów. Pozostały jeszcze dwie niewiadome, o których coraz częściej mówi się w kontekście premiery na WWDC. Po pierwsze, są to okulary VR/AR, nad którymi Apple ma pracować już od 2017 roku. Co prawda nie spodziewamy się pełnoprawnej premiery sprzętu, którego system realityOS dopiero co został zarejestrowany jako znak firmowy. Jednak wiele wskazuje na to, że Apple może pokazać mały teaser tego, co czeka nas w najbliższej przyszłości - może już za rok?

Ostatnią niewiadomą jest nadchodzący Mac Pro z Apple Silicon. Nie wiemy jeszcze, czy Apple zdecyduje się pokazać swój najmocniejszy komputer z procesorem własnej produkcji już teraz, ale jest to ostatni przedstawiciel "starej szkoły" w katalogu firmy. Wydaje się więc, że może to być ostatni moment na zaprezentowanie następcy pracującego już pod kontrolą M1 (lub M2!).