Nowy MacBook Pro coraz bliżej

Fani Apple otrzymali właśnie wskazówkę, która pozwala sądzić, że nowy laptop pojawi się już niedługo.

Firma Apple zdecydowała się na aktualizację MacBook'ów Pro w 2019 roku, ale wydaje się, że firma nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Na stornach internetowych FCC pojawiła się lista nowego urządzenie oznaczonego numerem A2159.

Źródło: macworld

Zgłoszenie to zostało niemalże natychmiast usunięte, ale niektórzy użytkownicy zdążyli je zauważyć i zapisać. Wszystkie wskazówki sugerują, że będziemy mieli do czynienia z aktualizację MacBook'a Pro bez paska Touch Bar, czyli podstawowego modelu. To dobre informacje, ponieważ najtańszy 13 calowy MacBook Pro nie został zaktualizowany od 2017 roku. To ostatni model z tej serii wykorzystujący dwurdzeniowe układy Intel Core i siódmej generacji. Model A2159 został zarejestrowany w EWG już w czerwcu.

Moc znamionowa podana na etykiecie regulacyjnej (61 W, na co zwrócili uwagę użytkownicy Reddit'a) odpowiada mocy znamionowej aktualnie sprzedawanego podstawowego 13 calowego modelu MacBook'a Pro. Urządzenie posiada także taki sam rozmiar ekranu i wymiary obudowy dlatego też radykalna zmiana w konstrukcji jest mało prawdopodobna. Dodatkowo sporym zaskoczeniem byłoby, gdyby Apple zdecydowało się na przeprojektowanie najtańszego modelu Pro i pozostawienie droższych modeli bez aktualizacji.

Źródło: macworld

Już od jakiegoś czasu w internecie pojawia się coraz więcej informacji na temat zupełnie nowego 16 calowego MacBook'a Pro, ale mało prawdopodobne jest, aby zadebiutował on jeszcze w tym roku. Spodziewamy się, że pojawi się on na rynku dopiero w 2020 roku.