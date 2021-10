Nowy MacBook Pro już jest. Sprawdź, gdzie go zamówisz!

Zaprezentowane na początku tygodnia nowe MacBooki Pro Apple trafiły już do przedsprzedaży. Sprawdźcie w jakich sklepach możecie je zamówić!

W poniedziałek 18 października Apple zaprezentowało najnowsze komputery przenośne MacBook Pro. Tegoroczna odsłona tych notebooków dostępna jest w dwóch rozmiarach: z ekranami o przekątnej 14,2 oraz 16,2 cala. Komputery wyposażone są także w dwa nowe chipy: Apple M1 Pro oraz Apple M1 MAX. Gwarantują one co najmniej dwukrotnie lepszą wydajność od pierwszej generacji procesorów M1.

Nie są to jednak jedyne zmiany w nowych MacBookach Pro. Każdy model posiada ekran Liquid Retina XDR z ProMotion i notchem. Jest to 120 Hz panel Mini LED. Zmalały ramki wokół wyświetlacza: boczne o 24 procent, górna o 16 procent, a kamera do selfie umieszczona jest w notchu, którego kształt przypomina te znane z iPhone'ów. Przednia kamera umożliwia teraz także nagrywanie w 1080p. Aluminiowa obudowa, którą wykonano w pełni z materiału uzyskanego z recyklingu, zapewnia także lepsze chłodzenie i cichszą pracę. Znalazło się w niej miejsce na większą ilość portów: 3x Thunderbolt, HDMI, USB, wejście słuchawkowe oraz slot na kartę pamięci SD. Do MacBooków powrócił także port MagSafe.

Znany z poprzednich generacji TouchBar został zastąpiony klasycznymi klawiszami funkcyjnymi.

Za tymi wszystkimi zmianami podąża nieco dużo wyższa cena nowych komputerów. Już poprzednie generacje MacBooków Pro nie należały do najtańszych urządzeń, jednak w tym roku producent zdecydował się podnieść ich cenę jeszcze bardziej. Bazowy model z ekranem o przekątnej 14,2 cala, procesorem Apple M1 Pro, 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB nośnikiem SSD kosztuje aż 10799 zł. Topowa konfiguracja to wydatek ponad 30 tysięcy złotych. Komputery dostępne są w dwóch kolorach: srebrnym oraz gwiezdna szarość.

Już teraz możemy zamówić najnowsze MacBooki Pro w ramach przedsprzedaży. Na półki sklepowe i do otwartej sprzedaży trafią natomiast w przyszły wtorek, czyli 26 października. Skąd jednak możemy zamówić je już teraz?

Pierwszym wyborem może być oczywiście oficjalny Sklep Apple w Polsce. Znajdziemy tam wszystkie możliwe konfiguracje tegorocznych komputerów.

Komputery dostępne są także w ofercie takich sklepów jak MediaExpert, MediaMarkt, X-kom oraz oczywiście iSpot.

Spodziewamy się, że w pozostałych sklepach z elektroniką nowe MacBooki Pro pojawią się 26 października, w momencie uruchomienia otwartej sprzedaży.

