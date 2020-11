Nowy MacBook Pro z procesorami ARM i Intel - Apple da nam wybór

Najnowsze informacje są dosyć szokujące. Apple zamierza jednocześnie produkować MacBook'a Pro z procesorami ARM oraz Intel.

Wiemy już, że zaledwie za tydzień na rynku pojawią się pierwsze komputery Apple wykorzystujące autorskie procesory ARM. Okazuje się jednak, że Apple nie zamierza od razu całkowicie przechodzić na procesory ARM.

MacBook Pro 16 z 2019 roku Źródło: macworld.com

Najnowsze plotki z dzisiejszego poranka wskazują, że architektura ARM zostanie zaimplementowana we wszyskich komputerach przenośnych, ale w wybranych modelach będziemy mogli zdecydować się na procesor Intela.

Okazuje się, że MacBooki Pro w wersji 13 oraz 16 calowej nadal dostępne będą w konfiguracjach z procesorami Intel. Apple zamierza dodać do nich nową opcję wyposażoną w autorskie układy ARM. Oznacza to, że kupujący sam będzie mógł zdecydować jaki procesor zamierza posiadać w swoim komputerze. Z jednej strony architektura ARM to przyszłość, ale drugą stroną medalu jest fakt, że przez najbliższy rok, a może dłużej z pewnością będą pojawiały się problemy z kompatybilnością.

They’ll just add Apple silicon option to MacBook Pro alongside Intel ones — Komiya (@KOMIYA45020228) November 3, 2020

Tańszy model - MacBook Air dedykowany mniej zaawansowanym użytkownikom ma być oferowany jedynie z procesorem ARM.

Więcej informacji o nadchodzących MacBook'ach z pewnością dowiemy się w ciągu najbliższych dni.

Sprawdź, ile kosztuje MacBook Pro 16.

Źródło: twitter.com