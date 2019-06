Nowy Microsoft Surface Pro 7 w końcu z USB-C

Najnowsze informacje patentowe sugerują, że nowy Surface Pro 7 może zostać wyposażony w port USB Typu C zamiast Surface Connect.

Czy linia Surface Pro otrzyma wreszcie porty USB Typu C?

Źródło: techadvisor

Przez sześć lat wszystkie modele tabletu od Microsoft posiadały na wyposażeniu autorskie złącze Surface Connect, które nigdy nie stało się standardem na rynku, przez co dostępnych jest niewiele akcesoriów (głównie od Microsoft), których cena nie zachęca do zakupu. Analiza najnowszych patentów wydanych przez Microsoft może sugerować, że firma zamierza wyposażyć nowe tablety Surface Pro w port USB Typu Czamiast Surface Connect.

Microsoft bardzo długo zwleka z wprowadzeniem portu USB Typu C, który od 2015 roku powoli staje się standardem rynkowym. Szczególnie w urządzeniach przenośnych. Za pomocą jednego portu producenci mogą zastąpić wiele złączy takich, jak USB, DisplayPort, HDMI, VGA oraz Thunderbolt. To duża oszczędność miejsca, ale także pole do popisu dla producentów wszelkiego rodzaju akcesoriów oraz przejściówek. Jeszcze jedną zaletą USB Typu C są kompaktowe wymiary oraz dwustronność złącza.

Gigant z Redmond posiada juz jedno urządzenie wyposażone w porty USB Typu C, a jest nim najtańszy i najmniejszy Surface Go.

Zeszłoroczna aktualizacja Surface Pro przyniosła dużo wydajniejsze czterordzeniowe procesory Intel ósmej generacji oraz nową czarną wersję kolorystyczną, która bardzo spodobała się wielu konsumentów. Niestety sama konstrukcja pozostała praktycznie niezmieniona od czasów premiery Surface Pro 4 w 2015 roku. Surface Pro 6 na swoim wyposażeniu posiada złącze mini DisplayPort (porzucone przez Apple w 2015 roku), port USB 3.0 Typu A, złącze Surface Connect, złącze Jack, Surface Connect oraz gniazdo kart pamięci microSD.

Od Surface Pro oczekuje się wiele, ponieważ to sztandarowe urządzenie typu 2 w 1, które na dodatek nie jest tanie. Podstawowa konfiguracja z procesorem Intel Core i5, 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 128 GB dyskiem SSD kosztuje 4399 zł, a jeżeli chcemy w pełni wykorzystać potencjał drzemiący w urządzeniu musimy jeszcze dokupić klawiaturę Type Cover za dodatkowe 669 zł.

Gniazdo USB Typu C zapewnia nie tylko większą wygodę użytkowania za sprawą odwracalności, ale przede wszystkim jest rozwiązaniem bardzo przyszłościowym. Port zaprojektowany jest tak, aby móc oferować o wiele większe transfery danych, niż są obecnie używane. Do końca 2019 roku prawdopodobnie zobaczymy także USB 4, które zapewni dwukrotnie wyższe przepustowości, niż w obecnie używanym USB 3.

Porzucenie przez Microsoft złącza Surface Connect i zaoferowanie USB Typu C zaoferowało by także dostęp do ogromnego rynku różnego rodzaju akcesoriów firm trzecich. Obecnie użytkownicy tabletu od Microsoft skazani są na korzystanie z dedykowanych dodatków z portem Surface Connect, których nie mogą wykorzystać w innych urządzeniach.

Zastosowanie USB Typu C w kolejnej generacji Surface Pro znacznie zwiększy jego możliwości oraz spowoduje, że tablet stanie się dużo bardziej uniwersalny i wszechstronny, niż w chwili obecnej.

W kwestii przejścia na nowy typ złącza Microsoft jest bardziej konserwatywny, niż firma Apple, która w najnowszych modelach iPad'a Pro oferuje port USB Typu C zamiast stosowanego do tej pory autorskiego złącza Lightning. Mamy nadzieję, że Microsoft weźmie przykład z Apple i również porzuci autorskie gniazdo.

Dodatkowo plotki o nowym modelu mogą sugerować, że Microsoft powoli przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego urządzenia. Podejrzewamy, że zadebiutuje ono w październiku 2019 roku.