Nowy NieR nadchodzi, poznajcie NieR Replicant

Square Enix zapowiedziało właśnie nowa-starą odsłonę serii NieR. NieR Replicant, bo o niej mowa, zadebiutuje na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

NieR Replicant to tak naprawdę remake pierwszej odsłony serii, która jest jednocześnie prequelem wielokrotnie nagradzanej Nier: Automata. Produkcja zadebiutowała oryginalnie w 2010 roku na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360, przy czym warto dodać, że nie zebrała wówczas zbyt dobrych recenzji. NieR uznano wówczas za, co najwyżej, średniaka. Jednak z czasem gra zaczęła uchodzić w społeczności graczy za kultową, co ostatecznie zaowocowało znakomitym sequelem autorstwa studia Platinium Games.

Square Enix najwyraźniej uznało, że dobie popularności remake'ów warto sięgnąć po kolejny tytuł i padło właśnie na NieR Replicant. Za produkcję gry niestety nie odpowiada Platinium Games (które jest zajęte teraz własnymi projektami), tylko studio Toylogic, choć możliwe, że nad projektem czuwać będzie również Takahisa Taura - jeden z liderów zespołu odpowiedzialnego za NieR: Automata.

Oprócz, co oczywiste, znacznie poprawionej oprawy wizualnej, NieR Replicant zaoferuje nam również odświeżoną ścieżkę dźwiękową (wzbogaconą o nowe utwory), nagrane na nowo dialogi, dodatkowe postacie oraz, wielce prawdopodobne, że również nowe zakończenia.

Przypomnijmy, NieR Replicant to połączenie gry akcji i rpg. Głównym bohaterem produkcji jest mężczyzna - tytułowy Nier, który w postapokaliptycznym świecie, wyrusza w podróż, której celem jest znalezienie lekarstwa dla ciężko chorej siostry.

Niestety nie poznaliśmy dokładnej daty premiery gry, ale Square Enix ujawniło, że ta zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

To jednak nie koniec dobrych wieści dla fanów Nier. Japoński producent zapowiedział również mobilną odsłonę serii - NieR Reincarnation, która trafi na urządzenia z Androidem i iOS-em.

Na tę chwilę wiemy jedynie, że będzie to gra rpg, a za jej produkcję odpowiada studio Applibot. Więcej informacji, na temat obu ujawnionych dzisiaj gier, powinniśmy poznać w nadchodzących tygodniach.

