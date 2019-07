Nowy Nintendo Switch zapowiedziany! Konsola otrzyma znacznie większą baterię

Nintendo zapowiedziało właśnie odświeżoną wersję konsoli Switch. Nowy model zaoferuje nam dłuższy czas pracy w trybie przenośnym.

Żeby wszystko było jasne nie chodzi tu o niedawno zaprezentowaną mobilną odsłonę Switcha - Nintendo Switch Lite. Zapowiedziana dzisiaj wersja konsoli to odświeżony model pełnoprawnego Switcha. Oznacza to, że nowy Nintendo Switch, podobnie jak poprzednik, będzie działać zarówno w trybie przenośnym, jak i stacjonarnym. Pod względem wydajności również nie zauważymy żadnych różnic, a więc nie jest to wersja "Pro", o której wciąż się spekuluje.

Japoński producent zdecydował się wyposażyć nowy model w pojemniejszą baterię, która znacząco wydłuża czas pracy w trybie przenośnym. Widać, że Nintendo chce do granic możliwości wykorzystać mobilność swojego sprzętu. Nowy Nintendo Switch pozwoli nam nieprzerwaną zabawę od 4,5 do 9 godzin (około 5,5 godziny w The Legend of Zelda: Breath of the Wild), dla porównania dostępny obecnie na rynku Switch oferuje nam od 2,5 do 6,5 godzin rozrywki (około 3 godziny w The Legend of Zelda: Breath of the Wild). Co ciekawe, zapowiedziana dzisiaj konsola, pod względem czasu pracy prezentuje się lepiej również od Nintendo Switch Lite (od 3 do 7 godzin gry, około 4 godziny w The Legend of Zelda: Breath of the Wild).

Według informacji producenta nowy Nintendo Switch trafi do sprzedaży w połowie sierpnia tego roku. Cena urządzenia pozostanie bez zmian w stosunku do starszego modelu i domyślnie wynosić będzie 299 dolarów. Jeśli zatem zastanawialiście się nad kupnem konsolki Nintendo, to może warto trochę poczekać i zgarnąć nieco lepszy sprzęt.

źródło: Nintendo