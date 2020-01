Nowy Nissan Juke przyniósł wiele technologicznych usprawnień

Podczas spotkania prasowego dotyczącego nowego Nissana Juke, dziennikarze mieli okazje zapoznać się z detalami specyfikacji drugiej generacji popularnego corssovera. Prezentujemy nowinki, które były szczególnie warte uwagi z punktu widzenia entuzjastów technologii.

Spis treści

Nissan Juke w swojej nowej formie, już jakiś czas temu trafił do polskich salonów. Prezentacja, która odbyła się w dniach 22-23 stycznia, była okazją do bliższego zapoznania się z detalami technicznymi auta.

Jeszcze bezpieczniej

Nowy Juke może zostać wyposażony w pełen pakiet udogodnień z zakresu bezpieczeństwa. Pierwszym z nich jest inteligentny system hamowania awaryjnego, który wywołuje hamowanie w nietypowych sytuacjach mogących powstać poza kontrolą kierowcy. Rozwiązanie to zostało udoskonalone względem technologii stosowanej w starszych modelach Nissanów. Teraz pojazd skuteczniej identyfikuje pieszych i rowerzystów.

Usprawnienia dotknęły również system wykrywania ruchu poprzecznego. Teraz rozwiązanie wykorzystuje technologię radaru zamiast kamer. Dzięki temu udało się uzyskać większą precyzją i znacznie większy zasięg wykrywania.

Największe zmiany dotknęły jednak system wykrywania pojazdów w martwym polu. Teraz oprócz komunikatów świetlnych, auto podejmie również interwencję, nieco opóźniającą wykonanie manewru, jeśli komputer uzna że kierowca nie widzi pojazdu przemieszczającego się na równoległym pasie ruchu. Przez interwencję należy rozumieć delikatne wyhamowanie koła przeciwległego do kierunku skrętu. Oczywiście system nie ma na celu całkowitego uniemożliwienia wykonania manewru, a jedynie wyczulenie kierowcy na potencjalnie niebezpieczną sytuację.

Bez zmian pozostaje opcja awaryjnego rozpoznawania znaków drogowych. Do Juke trafia również pełen system ProPILOT, wspomagający kierowcę podczas prowadzenia po autostradach i trasach szybkiego ruchu.

Doszlifowany infotainment

Sercem nowego systemu multimedialnego NissanConnect jest 8-calowy ekran dotykowy na desce rozdzielczej. Pozwala on na wygodną, przewodową obsługę aplikacji Apple CarPlay i Android Auto (ta druga, oficjalnie jeszcze niedostępna w Polsce). Co ciekawe system współpracuje także z głośnikami Google Home i mobilnym Asystentem Google. Dzięki temu możliwe jest między innymi głosowe sterowanie światłami, czy wskazywanie współrzędnych dla nawigacji. Do dyspozycji kierowcy oddano również mapy ze wsparciem usługi Live Traffic TomTom. Pojazd posiada wbudowaną kartę SIM. Można się spodziewać, że już w przyszłym roku, klienci z Polski będą mogli powiązać ją z usługą dostępu do sieci bezprzewodowej, którą następnie będzie można rozprowadzić za pomocą wbudowanego routera Wi-Fi.

Nabywcy nowego Juke otrzymają do dyspozycji również aplikację NissanConnect Services, pozwalającą na zdalne sterowanie wieloma funkcjami samochodu. Wśród opcji odnajdziemy możliwość weryfikacji statusu zamków w drzwiach, weryfikacji ciśnienia w oponach i poziomu oleju. Możliwe jest również monitorowanie parametrów auta i zażądanie powiadomień push, w sytuacji gdy auto przekroczy dozwoloną prędkość, zasięg podróży czy zostanie włączone w niezaplanowanych godzinach.

Część usług będzie dostępna w płatnym wariancie abonamentowym po upływie 3 lat. Do tego czasu wszystkie udogodnienia będą całkowicie darmowe.

Jakość BOSE w personalnym wykonaniu

Pozornie najmniej istotnym, ale niezwykle efektownym rozwiązaniem technologicznym w nowym Juke, jest możliwość doposażenia pojazdu o system Bose Personal Plus. jego wyróżnikiem są dwa zestawy głośników Bose UltraNearfield wbudowanych w zagłówki przednich foteli. Rozwiązanie poprawia wrażenia akustyczne i wspiera emisję dźwięku przestrzennego. Technologia ta nie jest całkowitą nowością. System był już oferowany w modelu Micra, ale wyłącznie w wariancie dla jednego zagłówka - kierowcy.