Nowy Quake zapowiedziany, ale nie na to czekaliśmy

Podczas trwającego właśnie konwentu QuakeCon 2021 zapowiedziano nową wersję klasycznego Quake'a. Niestety, nie na to czekało większość graczy.

Quake (fot. id Software)

Od kilku tygodni w sieci pojawiały się plotki na temat wielkiego powrotu marki Quake. Najczęściej sugerowano, że Bethesda i id Software pracują nad pełnoprawnym rebootem cyklu. Trzymaliśmy zatem kciuki za remake pierwszej odsłony serii, a tymczasem podczas QuakeCon 2021 zapowiedziano prosty remaster z zaktualizowaną i ulepszoną oprawą audio-wizualną oraz pełnym wsparciem dla wszystkich współczesnych konsol.

"Nowy" Quake oprócz klasycznej kampanii dla jednego gracza zaoferuje nam również nowe poziomy oraz słynny tryb wieloosobowy, który działać będzie zarówno online, jak i lokalnie (do czterech graczy na jednej konsoli). Co istotne, gra jest dostępna do kupienia już teraz na PC, Xbox One, PlayStation 4 i Nintendo Switch (możecie ją również uruchomić w ramach wstecznej kompatybilności na PS5 i Xbox Series X/S), jej cena nie jest na szczęście zbyt wygórowana i wynosi około 42 złote. Poniżej możecie zobaczyć również zwiastun produkcji.

Cóż, z pewnością nie na taki powrót Quake'a liczyliśmy, ale "jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma". Klasyka z pewnością warto sprawdzić (i to jeszcze w tej cenie), a na pełnoprawny powrót serii będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Może QuakeCon 2022 będzie lepszy dla... Quake'a.

