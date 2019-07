Nowy Redmi z aparatem 64 MPix?

Czy nadchodzący flagowiec Redmi, czyli marki stworzonej przez Xiaomi, zachwyci nas aparatem 64 Mpix? Wiele wskazuje na to, że tak.

Kilka miesięcy temu Redmi pokazało mały zwiastun swojego "zabójcy flagowców" - był to wprowadzony niedługo później na rynek Redmi K20 oraz stworzony na jego bazie Redmi K20 Pro. Ten drugi korzysta z mocnego procesora Snapdragon 855, mającego do dyspozycji 8GB RAM oraz oferuje do 256GB miejsca na dane. Działa pod kontrolą systemu Android 9.0 Pie z nakladką MIUI 10. Teraz wszystko wskazuje na to, że w kolejnym flagowcu położony zostanie duży nacisk na aparat. Na chińskim portalu społecznościowym Weibo pokazała się informacja, że szykowany jest telefon w obiektywem 64 Mpix, załączono także kilka zdjęć pokazujących jakość wykonywanych niem zdjęć - dwa z nich widzisz w tym tekście. W oryginale rozdzielczość każdego z nich to 9248 x 6936 pikseli, a waga jednego zdjęcia to ponad 19 MB.

Post zamieszczony przez dyrektora generalnego Redmi, Lu Weibinga, potwierdza, że łączna liczna pikseli na zdjęciach to 64 144 128. Jak widać na powyższym zrzucie ekranu, aparat ma opcję wyboru rozdzielczości 64M. Jednak oczywiście nie podano żadnych szczegółów dotyczących samego smartfona, ale jest prawdopodobne, że do osiągnięcia opisanych efektów używa on sensora Samsung ISOCELL Bright GW1 - wiadomo, że ma on wsparcie dla HDR w czasie rzeczywistym. Prawdopodobnie smartfonem z obiektywem 64 Mpix będzie Redmi Note 8, jednak to tylko hipoteza. Z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje.