Nowy RedmiBook oraz smartfon Redmi K30 zadebiutują już 10 grudnia

Chiński producent potwierdził dzisiaj, że nowy reprezentant serii ultrabooków - RedmiBook, zadebiutuje już 10 grudnia. Przy okazji poznaliśmy pierwsze szczegóły na temat urządzenia.

Redmi chce zamknąć udany dla siebie rok w wielkim stylu. Jak poinformowali dzisiaj przedstawiciele firmy - na konferencji, która odbędzie się 10 grudnia zaprezentowany zostanie nowy model ultrabooka RedmiBook oraz smartfon Redmi K30.

Z opublikowanych dzisiaj, na portalu społecznościowym Weibo, informacji, dowiadujemy się, że producent mocno skupił się na nowym designie urządzenia. Szczególnie dotyczy to ramek okalających ekran, te mają być w nowym RedmiBooku najmniejsze w historii serii. Co zaś się tyczy samej specyfikacji, to nie poznaliśmy na jej temat żadnych szczegółów. Spekuluje się jedynie, że ultrabook może być dostępny z ekranem o przekątnej 13 lub 14-cali. Producent zapewnia, że nadchodzący Redmibook wciąż będzie mógł się pochwalić znakomitą relacją cena - jakość.

Dowiedzieliśmy się również, że tego samego dnia zadebiutuje nowy smartfon producenta - Redmi K30. Z dotychczasowych, nieoficjalnych informacji, wiemy że Redmi K30 może otrzymać: 6,66-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+, procesor Snapdragon 730G, co najmniej 6 GB RAM-u oraz 64 GB lub 128 GB pamięci wewnętrznej. Dodatkowo smartfon ma zostać wyposażony w poczwórny aparat główny (64 Mpix + 8 Mpix + 12 Mpix + 2 Mpix) oraz akumulator o pojemności 4500 mAh z funkcją szybkiego ładowania (27W).

Wielce prawdopodobne, że Redmi K30 zadebiutuje również w wariancie z modemem 5G na pokładzie. Wszystkiego na temat powyższych urządzeń dowiemy się już w przyszły wtorek - 10 grudnia.

